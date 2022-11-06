Илон Маск лишит Twitter его главной особенности. Ушла эпоха







Владелец SpaceX, Tesla и теперь уже соцсети Twitter Илон Маск поделился планами относительно своего нового приобретения. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



Миллиардер сообщил, что собирается отказаться от главной «скрепы» Twitter. Он пишет:





«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота».



Напомним, что сейчас в Twitter можно публиковать только сообщения длиной не более 280 символов. Это особенность соцсети, которая строго соблюдалась все прошедшие годы, несмотря на то, что далеко не всем она была по душе.



Теперь же новый владелец хочет избавиться от этой отличительной черты и Twitter станет еще больше похож на другие ресурсы для общения. Впрочем, возможно Маск готовит для соцсети нечто гораздо более выразительное, чем нынешняя «практика скриншотов из блокнота».