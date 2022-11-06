Twitter Илон Маск

Илон Маск лишит Twitter его главной особенности. Ушла эпоха

Олег

Twitter

Владелец SpaceX, Tesla и теперь уже соцсети Twitter Илон Маск поделился планами относительно своего нового приобретения. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Миллиардер сообщил, что собирается отказаться от главной «скрепы» Twitter. Он пишет:

«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота». 

Напомним, что сейчас в Twitter можно публиковать только сообщения длиной не более 280 символов. Это особенность соцсети, которая строго соблюдалась все прошедшие годы, несмотря на то, что далеко не всем она была по душе.

Теперь же новый владелец хочет избавиться от этой отличительной черты и Twitter станет еще больше похож на другие ресурсы для общения. Впрочем, возможно Маск готовит для соцсети нечто гораздо более выразительное, чем нынешняя «практика скриншотов из блокнота»

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Disney
+171
Disney
Никогда не пользовался, но интересно, что получится🤔
27 минут назад
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