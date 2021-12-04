Tesla начала отзывную компанию для электромобиля Model Y. Об этом сообщает азиатское новостное издание SCMP.com.
Согласно источнику, Tesla обнаружила в текущей версии рестайлинга Model Y опасную недоработку в системе рулевого управления. Оказалось, что поворотный кулак в рулевом механизме плохо выдерживает нагрузки. Компания выяснила, что он может спровоцировать потерю управления и аварию, выйдя из строя при экстремальном вождении.
По официальной информации Tesla, отзывная компания коснется 21 599 экземпляров электромобилей Model Y. Все эти машины были произведены в Шанхае в период с 4 февраля по 30 октября 2021 года. По сути, на доработку вернется каждый четвертый Model Y из всех произведенных за указанный период.
Эксперты считают, что отзывная компания серьезно ударит по популярности электрокаров Tesla. В частности, позиции компании пошатнутся на китайском рынке — до сих пор компания Илона Маска являлась в этой стране безоговорочным лидером; в сентябре 2021 года Tesla продала в Китае в пять раз больше электромобилей, чем ее ближайший китайский конкурент.
Ранее в сети поднялся шум из-за того, что покупатели Model Y получили свои авто недоделанными, со сквозными дырками в обшивке салона — в них просто отсутствовали порты USB-C. Кроме того, недавно Илон Маск сообщил, что SpaceX грозит банкротство в следующем году. Выходить из кризиса он решил весьма странным способом — в продаже появились свистки Cyberwhistle, которые «порвали» рынок.
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