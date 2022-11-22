Илон Маск наконец рассказал всем, что он сделает с Twitter-ом

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск рассказал о Twitter 2.0. Об этом пишут в The Verge.
Согласно источнику, Илон Маск наконец рассказал о своем виденье следующего этапа развития Twitter. На встрече с сотрудниками компании он назвал свою презентацию Twitter 2.0 и рассказал самое главное — он собирается максимально приблизить «соцсеть с птичкой» к мессенджеру.
«Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, [или] не беспокоясь об утечке данных в Твиттере, из-за которой все их переписки попадают в Интернет, или о том, что, возможно, кто-то в Твиттере может шпионить в личных сообщениях», — сказал Маск.
Среди главных нововведений — сквозное шифрование всех личных переписок внутри Twitter. Кроме того, соцсеть в ближайшее время обзаведется аудио- и видеозвонками, которые тоже будут надежно шифроваться.
Владелец Twitter напомнил, что несколько лет назад всё это хотел воплотить Мокси Марлинспайк, когда еще работал в команде «Твиттера». «Когда его план завернули, он ушел и создал Signal», — отмечает Илон. Миллиардер несколько раз вспоминал про этот мессенджер в положительном ключе, и, похоже, нацелился именно на такую модель безопасного общения.
Маск отметил, что в Twitter пользователям не придется обмениваться номером телефона, чтобы начать общение. Возможно, он реализует систему никнеймов, подобно тому, как это работает в Telegram.
Владелец Twitter напомнил, что несколько лет назад всё это хотел воплотить Мокси Марлинспайк, когда еще работал в команде «Твиттера». «Когда его план завернули, он ушел и создал Signal», — отмечает Илон. Миллиардер несколько раз вспоминал про этот мессенджер в положительном ключе, и, похоже, нацелился именно на такую модель безопасного общения.
Маск отметил, что в Twitter пользователям не придется обмениваться номером телефона, чтобы начать общение. Возможно, он реализует систему никнеймов, подобно тому, как это работает в Telegram.