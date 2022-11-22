Илон Маск наконец рассказал всем, что он сделает с Twitter-ом



Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск рассказал о Twitter 2.0. Об этом пишут в The Verge.



Согласно источнику, Илон Маск наконец рассказал о своем виденье следующего этапа развития Twitter. На встрече с сотрудниками компании он назвал свою презентацию Twitter 2.0 и рассказал самое главное — он собирается максимально приблизить «соцсеть с птичкой» к мессенджеру.



«Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, [или] не беспокоясь об утечке данных в Твиттере, из-за которой все их переписки попадают в Интернет, или о том, что, возможно, кто-то в Твиттере может шпионить в личных сообщениях», — сказал Маск.