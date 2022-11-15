Илон Маск Twitter iPhone

Илон Маск навсегда уравняет iPhone и Android

Олег

Илон


Владелец соцсети Twitter Илон Маск сообщил, что уберет из твитов пометку, которая вызывала множество мемов и разоблачений. Об этом пишет iMore.

Речь идет о специальной пометке внутри каждого твита, которая обозначает марку смартфона его отправителя. Если пост был отправлен с iPhone, читатели сразу это увидят. Благодаря этой пометке в сети неоднократно высмеивали популярных блогеров или даже представителей брендов — они рекламировали смартфоны на Android в твитах, отправленных с iPhone. Последний такой случай произошел совсем недавно.

Похоже, что скоро источник мемов и разоблачений будет закрыт. Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте, что удалит из соцсети ряд алгоритмов и микросервисов, в том числе определение марки устройства и подпись «Отправлено с iPhone» в твитах. Он сказал, что это «пустая трата экранного пространства и машинных вычислений». В скором времени твиты, отправленные с iPhone и Android-смартфона, будут выглядеть одинаково.

Когда Маска спросили, зачем эта функция вообще присутствует в Twitter, он не смог ответить. «Буквально никто не знает, почему это сделали», — сказал он.

Ранее мы рассказали, что Маск собирается отменить другое знаковое правило Twitter

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Источник:
iMore
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Комментарии

Lord
+534
Lord
Илон сейчас одно говорит, потом другое, увольняет, потом набирает. Пробует себя в новом жанре, видно будет со временем.
2 часа назад в 12:56
#
+14
Leadman
Да что ж такое, как теперь сектанты будут себя идентифицировать?!
2 часа назад в 13:12
#
+4042
Gabriel
Я тоже никогда не понимал зачем это делается.
2 часа назад в 13:15
#
kardigan
+2876
kardigan
А у гайтцев разве нетак?! Смотрите на эмблемки ников-меченые!
45 минут назад
#
tellurian
+4716
tellurian
А куда нумер пропал?
Уехал из страны после 21 сентября?
42 минуты назад
#
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