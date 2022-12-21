Илон Маск Twitter

Илон Маск назвал, какого преемника он ищет. Звучит очень обидно

Олег

Маск


Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск прокомментировал свой уход с поста руководителя соцсети. Его пост появился на личной страничке.

Ранее мы уже рассказывали, что Маск запустил голосование в Twitter на тему того, стоит ли ему продолжать управлять соцсетью. Больше половины пользователей настояли на его уходе от дел. Илон согласился и сообщил, что начал искать себе преемника. Но то, как он охарактеризовал будущего главу Twitter, может показаться весьма обидным.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами разработчиков и специалистов по обслуживанию серверов», — Илон Маск. 

Стоит отметить, что работать с Маском — не самая простая задача. Он очень амбициозный человек, полный причуд и закидонов, при этом, судя по жалобам его команд, склонен к самодурству. Человек, который согласится управлять Twitter под его началом, должен иметь очень крепкие нервы. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

–6
Молотков
Воронин — не хочешь пойти?
2 часа назад в 09:50
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–6
Молотков
Foolish = глупый
Тупой — это ты
2 часа назад в 09:55
#
Esthet
+1683
Esthet
Я бы Кузнецова посоветовал, его уже сколько лет костерят, а он кремень, с нервами порядок😅
35 минут назад
#
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