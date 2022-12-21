Илон Маск назвал, какого преемника он ищет. Звучит очень обидно



Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск прокомментировал свой уход с поста руководителя соцсети. Его пост появился на личной страничке.



Ранее мы уже рассказывали, что Маск запустил голосование в Twitter на тему того, стоит ли ему продолжать управлять соцсетью. Больше половины пользователей



Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск прокомментировал свой уход с поста руководителя соцсети. Его пост появился на личной страничке.Ранее мы уже рассказывали, что Маск запустил голосование в Twitter на тему того, стоит ли ему продолжать управлять соцсетью. Больше половины пользователей настояли на его уходе от дел. Илон согласился и сообщил, что начал искать себе преемника . Но то, как он охарактеризовал будущего главу Twitter, может показаться весьма обидным.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами разработчиков и специалистов по обслуживанию серверов», — Илон Маск.



Стоит отметить, что работать с Маском — не самая простая задача. Он очень амбициозный человек, полный причуд и закидонов, при этом, судя по жалобам его команд, склонен к самодурству. Человек, который согласится управлять Twitter под его началом, должен иметь очень крепкие нервы.