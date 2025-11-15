Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Илон Маск назвал неопровержимый плюс импланта Neuralink — попробуйте поспорить

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Илон Маск заявил о большом прогрессе разработки чипа Neuralink, который вживляется пациентам прямо в голову. Подробности в X.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как сообщает сам бизнесмен, прямо сейчас компания Neuralink наблюдает за десятком пациентов с имплантированными чипами. Среди них есть люди, которые полностью утратили способность говорить и двигаться — это сопоставимо с состоянием Стивена Хокинга.

Илон Маск отметил, что скорость и стабильность соединения между имплантом и интерфейсом значительно выросли за последние месяцы, благодаря чему эти люди теперь могут разговаривать «так же быстро или почти так же быстро, как мы общаемся сейчас». В перспективе Neuralink будет работать над тем, чтобы вернуть зрение слепым от рождения людям. 

0
Источник:
X
Cсылки по теме:
Люди переселятся в роботов, чтобы жить вечно. Илон Маск рассказал, когда и как это произойдёт
Илон Маск представил Grokpedia — сомнительный аналог «Википедии»
Neuralink начнет испытания перевода мыслей в текст

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+26
myname32
отличная новость
Сегодня в 14:14
#
kardigan
+4259
kardigan myname32
Великолепная. Сейчас зубной имплант не все могут себе позволить, а эта хрень в мозгах будет доступна только таким как Байден🤣, ну и сам Маск конечно.
2 часа назад в 14:38
#
+173
Gabriel
Если все так то почему Илон не вживил себе такую прекрасную вещь.
час назад в 16:06
#