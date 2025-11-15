Илон Маск назвал неопровержимый плюс импланта Neuralink — попробуйте поспорить

Фото: UnsplashКак сообщает сам бизнесмен, прямо сейчас компания Neuralink наблюдает за десятком пациентов с имплантированными чипами. Среди них есть люди, которые полностью утратили способность говорить и двигаться — это сопоставимо с состоянием Стивена Хокинга.
Илон Маск заявил о большом прогрессе разработки чипа Neuralink, который вживляется пациентам прямо в голову. Подробности в X.
Илон Маск отметил, что скорость и стабильность соединения между имплантом и интерфейсом значительно выросли за последние месяцы, благодаря чему эти люди теперь могут разговаривать «так же быстро или почти так же быстро, как мы общаемся сейчас». В перспективе Neuralink будет работать над тем, чтобы вернуть зрение слепым от рождения людям.