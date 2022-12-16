Илон Маск Twitter

Илон Маск обманул всех — он начал репрессии в Twitter

Олег

Маск пошел в атаку


Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск начал банить неугодные ему аккаунты. На это обратили внимание зарубежные СМИ.

Согласно источнику, всё началось с блокировки Twitter-бота @elonJet, который в реальном времени отображал передвижения Илона Маска на личном самолете. Примечательно, что еще до покупки Twitter Маск уверял всех, что не будет блокировать бота. Илон прокомментировал свое решение так:

«Бить меня весь день — это совершенно нормально, но докксировать [раскрывать] мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет». 

После того как журналисты четырех популярных изданий — CNN, The Washington Post, Mashable и The NY Times — обратили внимание на бан бота и написали об этом на своих страничках в Twitter, их учетные записи тоже было заблокированы в тот же день. «К «журналистам» применяются те же правила [в отношении докксинга], что и ко всем остальным», — написал после этого Маск, многозначительно взяв в кавычки слово «журналисты».

Исполнительный директор The Washington Post Салли Базби призвала Илона немедленно восстановить аккаунт своего сотрудника, заявив, что его блокировка «прямо подрывает заявление Илона Маска о том, что он намерен использовать Twitter как платформу, посвященную свободе слова». Она отметила, что журналист был забанен «без уведомлений, разборок и шанса объясниться». CNN прокомментировало блокировку своего сотрудника похожим образом.

Но этим дело не ограничилось. Помимо журналистов, Илон Маск заблокировал в Twitter аккаунт соцсети Mastodon, а также любые её упоминания после того, как на её страничке появилась ссылка на веб-сайт бота ElonJet. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+103
Konstantin Bulatnikov
А что вы хотели он хозяин, купил птичку, теперь будет тешить свое самолюбие...
39 минут назад
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