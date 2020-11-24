Глава Tesla и Space X Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира издания Bloomberg. Его состояние выросло на 7,24 миллиарда долларов, достигнув 128 миллиардов долларов.
По информации на 24 ноября Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого составляет около 128 миллиардов долларов. Таким образом глава Tesla вытеснил из тройки лидеров создателя Facebook Марка Цукербурега, чьё состояние оценивается в 102 миллиарда.
Первое место в рейтинге Bloomberg удерживает основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 182 миллиарда долларов. Стоит отметить, что в списке Forbes Илон Маск занимает четвертую позицию, поскольку издание оценивает его состояние в 110 миллиардов долларов.
На фоне роста акций Tesla в 2020 году капитализация и состояние Маска выросло на 100 миллиардов долларов. В начале года он занимал 35-ю строчку в рейтинге Bloomberg.
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«Где эти люди ходят с такими деньгами?»)))
Если кто-то решит продать свою часть, то цены упадут.
Гений, гений.
Цифровой Остап современности!
Почему Эппл так не может?
Или Майкрософт?
Мне капитализм как-то по другому виделся, вот Карл Маркс удивился бы)