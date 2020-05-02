Илон Маск в своем Твиттере написал, что цена на акции Tesla слишком высока. Почти сразу после этого стоимость ценных бумаг компании упала более чем на 11% — до 695 долларов за штуку.
Журналисты The Wall Street Journal поинтересовались у Маска, был ли этот твит шуткой, на что он ответил — «нет». У Tesla имеется соглашение с Комиссией по ценным бумагам, в рамках которого глава компании обязан согласовывать с юристом все записи о финансах, продажах и поставках. Пока неизвестно, нарушил ли Маск договоренность.
Tesla отчиталась 29 апреля о третьем успешном квартале подряд, прибыль компании составила 16 миллионов долларов при выручке в 6 миллиардов.
Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
Журналисты The Wall Street Journal поинтересовались у Маска, был ли этот твит шуткой, на что он ответил — «нет». У Tesla имеется соглашение с Комиссией по ценным бумагам, в рамках которого глава компании обязан согласовывать с юристом все записи о финансах, продажах и поставках. Пока неизвестно, нарушил ли Маск договоренность.
Tesla отчиталась 29 апреля о третьем успешном квартале подряд, прибыль компании составила 16 миллионов долларов при выручке в 6 миллиардов.
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