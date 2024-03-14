Илон Маск официально стал покорителем космоса

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX успешно запустила в космос самую крупную в истории человечества ракету Starship. Предыдущие две попытки оборачивались неудачей, а на этот раз всё прошло без серьёзных происшествий.
Ракета была запущена в 8:25 утра (16:25 по московскому времени) с площадки в Бока-Чика, штат Техас, США. На старте включились все 33 двигателя, а ступени штатно отделились друг от друга в нужный момент. Ракета-носитель должна была упасть в океане, но её потеряли. Корабль вышел на нужную траекторию на высоте более 200 км со скоростью свыше 26 тысяч км/ч, после чего начал снижение и плавно приводнился в Индийском океане, где связь с ним тоже была утрачена. Трансляция велась в том числе с помощью камер, установленных на самом Starship, благодаря чему можно было наблюдать Землю с огромной высоты.
Starship — многоразовая ракета высотой 120 метров, состоящая из ускорителя и космического корабля. В дальнейшем SpaceX будет использовать её для отправки миссий на Луну и Марс, доставляя на эти планеты грузы и космонавтов.
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