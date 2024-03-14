Илон Маск официально стал покорителем космоса

Александр
 
Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX успешно запустила в космос самую крупную в истории человечества ракету Starship. Предыдущие две попытки оборачивались неудачей, а на этот раз всё прошло без серьёзных происшествий.

Ракета была запущена в 8:25 утра (16:25 по московскому времени) с площадки в Бока-Чика, штат Техас, США. На старте включились все 33 двигателя, а ступени штатно отделились друг от друга в нужный момент. Ракета-носитель должна была упасть в океане, но её потеряли. Корабль вышел на нужную траекторию на высоте более 200 км со скоростью свыше 26 тысяч км/ч, после чего начал снижение и плавно приводнился в Индийском океане, где связь с ним тоже была утрачена. Трансляция велась в том числе с помощью камер, установленных на самом Starship, благодаря чему можно было наблюдать Землю с огромной высоты.

Starship — многоразовая ракета высотой 120 метров, состоящая из ускорителя и космического корабля. В дальнейшем SpaceX будет использовать её для отправки миссий на Луну и Марс, доставляя на эти планеты грузы и космонавтов.
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Комментарии

+4
CorvusGlave1
Такого шоу я еще не видел! Вход в атмосферу в прямом эфире, это просто 🤯
Удачи им в будущих запусках
Сегодня в 18:14
#
+373
Gandalf2021
А в это время наши космические корабли бороздят большой Театр… Слава наследникам Рогозина…
Сегодня в 18:30
#
Mers
+4965
Mers Gandalf2021
А в это время:
В 2023 году состоялись 19 пусков российских ракет космического назначения: девять — с космодрома Байконур, семь — с космодрома Плесецк и три — с космодрома Восточный. Среди них 17 пусков ракет-носителей семейства «Союз-2» (девять «Союз-2.1а», шесть «Союз-2.1б» и два «Союз-2.1в») и два пуска ракеты-носителя «Протон-М». Все они прошли успешно.
Сегодня в 19:06
#
Monseuir Kotoff
+228
Monseuir Kotoff Mers
Стойкое ощущение что Кузнецов с открытым ртом идет к маску чтобы с о с н у т ь за такое шикарное звание (которое сам же и придумал)
Сегодня в 19:48
#
tellurian
+1492
tellurian Mers
У Сэма ка свыше 90, у Китая свыше 60
2 часа назад в 20:29
#
Mers
+4965
Mers tellurian
А у Маска нет ни одной Сатаны. Мы будем меряться количеством или по факту тем, что Россия тоже запускает ракеты?
2 часа назад в 20:32
#
tellurian
+1492
tellurian Mers
1. Мы про обычные ракеты, а не военные
2. Про количество вы написали.
2 часа назад в 21:04
#
Mers
+4965
Mers tellurian
Я хотел показать абсурдность «писькамерятельства». Смысл моего первого комментария не в количестве, а в факте того, что пуски есть и это не голословно. А старты, и их количество, как дополнение к факту, чтобы это хоть чем-то подтверждалось. Сколько и откуда они взлетали.
2 часа назад в 21:09
#
Monseuir Kotoff
+228
Monseuir Kotoff
Какой же автор мерзкий, ущербный и обиженный жизнью. Ты с плакатом с таким заголовком в гости приезжай к нам в Королев или на Байконур, 100% он у тебя маршевым двигателем будет, до луны п и дар долетишь!
Сегодня в 19:51
#