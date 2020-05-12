

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

По словам Маска, он будет лично присутствовать на заводе. Глава Tesla попросил арестовать его в случае, если власти собираются кого-либо арестовать.



Илон Маск сообщил о запуске завода Tesla в округе Аламида (Калифорния), несмотря на запрет властей. Он рассказал об этом в своем твиттере.По словам Маска, он будет лично присутствовать на заводе. Глава Tesla попросил арестовать его в случае, если власти собираются кого-либо арестовать.

«Сегодня Tesla перезапускает производство, несмотря на запрет округа Аламида. Я буду на заводе вместе со всеми. Если кого-то арестуют, то прошу, чтобы это был только я», — Илон Маск.



Возобновить работу закрытым предприятиям в Калифорнии из-за пандемии коронавируса COVID-19 разрешили с 7 мая с оговорками на то, что органы местного самоуправления могут продлить запреты. В округе Аламида ограничения в силе до конца мая.



Местные власти заявили, что Tesla не попадает под критерии, позволяющие заводу возобновить работу. Из-за этого Илон Маск пригрозил властям перенести штаб-квартиру компании в другой штат.





