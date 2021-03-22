Илон Маск


После запрета использования автомобилей Tesla на китайских военных объектах, Илон Маск в своем заявлении категорически отверг возможность шпионажа с использованием электрокаров компании. Это произошло на официальном форуме в Китае.

Илону Маску позволили выступить на форуме развития Китая, который был организован государством. Владелец Tesla воспользовался ситуацией, чтобы публично опровергнуть обвинения в шпионаже. Маск заверил слушателей, что электрокары, собирающие секретную информацию, уже давно были бы запрещены к использованию по всему миру. «Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для нее были бы весьма серьезными. Именно поэтому у нас есть огромный стимул сохранять конфиденциальность данных пользователей» — сказал он.

Выступление состоялось менее чем через сутки после того, как всем военнослужащим Китая было запрещено использовать автомобили Tesla на территории режимных объектов, в том числе парковаться возле жилых комплексов для военных. Власти рекомендовали владельцам электрокаров оставлять их на границе гражданской территории. Такие меры вызваны подозрением, что Tesla может собирать секретную информацию с помощью множества камер и датчиков, которыми оснащаются её авто. Запрет выглядит как временная мера предосторожности, потому что никаких фактических доказательств шпионажа китайское правительство не приводило. 



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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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