После запрета использования автомобилей Tesla на китайских военных объектах, Илон Маск в своем заявлении категорически отверг возможность шпионажа с использованием электрокаров компании. Это произошло на официальном форуме в Китае.
Илону Маску позволили выступить на форуме развития Китая, который был организован государством. Владелец Tesla воспользовался ситуацией, чтобы публично опровергнуть обвинения в шпионаже. Маск заверил слушателей, что электрокары, собирающие секретную информацию, уже давно были бы запрещены к использованию по всему миру. «Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для нее были бы весьма серьезными. Именно поэтому у нас есть огромный стимул сохранять конфиденциальность данных пользователей» — сказал он.
Выступление состоялось менее чем через сутки после того, как всем военнослужащим Китая было запрещено использовать автомобили Tesla на территории режимных объектов, в том числе парковаться возле жилых комплексов для военных. Власти рекомендовали владельцам электрокаров оставлять их на границе гражданской территории. Такие меры вызваны подозрением, что Tesla может собирать секретную информацию с помощью множества камер и датчиков, которыми оснащаются её авто. Запрет выглядит как временная мера предосторожности, потому что никаких фактических доказательств шпионажа китайское правительство не приводило.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Китай — США за нами следит!
США — это все враньё, мы за вами не слитии, честно.
Сознался бы он