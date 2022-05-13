Илон Маск передумал брать Twitter?





Американский предприниматель Илон Маск сообщил в твиттере о том, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Он не отказался от покупки соцсети, но сейчас занят калькуляцией фейковых и спамерских аккаунтов.



Маск собирался выкупить у акционеров все оставшиеся акции Twitter за 44 миллиарда долларов. При этом в своей оценке соцсети он исходил из того, что доля мусорных учётных записей не превышает 5%. Если их окажется больше, сумма сделки, вероятно, может быть пересмотрена в меньшую сторону.



Маск собирается провести в Twitter большую чистку и полностью искоренить спам и ботов. По его заявлению, ранее он выяснил, что руководство Twitter завышало количество пользователей соцсети, считая за несколько человек тех, кто имеет более одного аккаунта. Фейковые и спамерские аккаунты могут отпугивать живых пользователей и снижать монетизацию, поскольку они соцсети генерируют не прибыль, а убытки, в том числе наносят урон репутации площадки.

