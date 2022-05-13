Американский предприниматель Илон Маск сообщил в твиттере о том, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Он не отказался от покупки соцсети, но сейчас занят калькуляцией фейковых и спамерских аккаунтов.
Маск собирался выкупить у акционеров все оставшиеся акции Twitter за 44 миллиарда долларов. При этом в своей оценке соцсети он исходил из того, что доля мусорных учётных записей не превышает 5%. Если их окажется больше, сумма сделки, вероятно, может быть пересмотрена в меньшую сторону.
Маск собирается провести в Twitter большую чистку и полностью искоренить спам и ботов. По его заявлению, ранее он выяснил, что руководство Twitter завышало количество пользователей соцсети, считая за несколько человек тех, кто имеет более одного аккаунта. Фейковые и спамерские аккаунты могут отпугивать живых пользователей и снижать монетизацию, поскольку они соцсети генерируют не прибыль, а убытки, в том числе наносят урон репутации площадки.
Илон Маск передумал брать Twitter?
Александр Кузнецов —
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Комментарии
Жду с нетерпением приобретения Coca-Cola
13 мая 2022 в 14:15
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обязательно! после калькуляции количества эффективных пузырьков в каждой банке...
14 мая 2022 в 21:43
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Уже этим самым уронил их акции) Он их унижает попросту))
13 мая 2022 в 15:14
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Он же их и поднял до этого, так что вернулись на своё место.
13 мая 2022 в 17:12
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