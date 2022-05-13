Илон Маск Twitter

Илон Маск передумал брать Twitter?

Александр



Американский предприниматель Илон Маск сообщил в твиттере о том, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Он не отказался от покупки соцсети, но сейчас занят калькуляцией фейковых и спамерских аккаунтов.

Маск собирался выкупить у акционеров все оставшиеся акции Twitter за 44 миллиарда долларов. При этом в своей оценке соцсети он исходил из того, что доля мусорных учётных записей не превышает 5%. Если их окажется больше, сумма сделки, вероятно, может быть пересмотрена в меньшую сторону.

Маск собирается провести в Twitter большую чистку и полностью искоренить спам и ботов. По его заявлению, ранее он выяснил, что руководство Twitter завышало количество пользователей соцсети, считая за несколько человек тех, кто имеет более одного аккаунта. Фейковые и спамерские аккаунты могут отпугивать живых пользователей и снижать монетизацию, поскольку они соцсети генерируют не прибыль, а убытки, в том числе наносят урон репутации площадки.



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Комментарии

kardigan
+2472
kardigan
Хитрож.. этот засранец!
И не предположешь, что он хочет выигать из всего этого.
13 мая 2022 в 14:10
#
Ян Варский
+6
Ян Варский
Жду с нетерпением приобретения Coca-Cola
13 мая 2022 в 14:15
#
SithV
+1533
SithV Ян Варский
обязательно! после калькуляции количества эффективных пузырьков в каждой банке...
14 мая 2022 в 21:43
#
Дмитрий Корноухов
+31
Дмитрий Корноухов
Уже этим самым уронил их акции) Он их унижает попросту))
13 мая 2022 в 15:14
#
+65
Куцов
Как хорошо писать новости когда ты далёк от них. Ничего не напрягает. Копи пасти и копи пасти себе. Никакой ответственности.
13 мая 2022 в 22:45
#
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