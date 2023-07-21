Илон Маск планирует сделать из людей настоящих киборгов

Артем
фарфр.jpg
Фото: gadget tendency

Идея миллиардера поможет людям с ампутированными конечностями вновь свободно двигаться. Протезы будут управляться чипом Neuralink, вживленным в мозг человека.

Об этом шла речь на переговорах с инвесторами. На разработку проекта будут брошены сразу обе компании: Tesla и Neuralink. По словам Маска имплантат Neuralink можно будет синхронизировать с одной или несколькими роботизированными конечностями. Миллиардер сообщает, что разработчикам по силам создать полностью кибернетическое тело, которое наделит людей с ограниченными возможностями «невероятными способностями», а в долгосрочной перспективе покажет себя лучше, чем биологическое тело.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые могут быть имплантированы в мозг человека. В мае компания получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических испытаний на людях.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Gadget Tendency
Cсылки по теме:
Показаны ранние концепты Tesla Cybertruck. Теперь понятно, чем вдохновлялись дизайнеры
Первый Cybertruck наконец-то собрали и показали на фото
Илон Маск выступал против нейросетей — а теперь выкатил свой аналог ChatGPT
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшие 18 месяцев
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный
Мошенники вконец обнаглели: теперь им мало лишь забрать ваши деньги
Таксисты массово отказываются от заказов. Они недовольны тем, что «Яндекс» скрывает от них важную информацию

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу