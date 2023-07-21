Илон Маск планирует сделать из людей настоящих киборгов

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Идея миллиардера поможет людям с ампутированными конечностями вновь свободно двигаться. Протезы будут управляться чипом Neuralink, вживленным в мозг человека.Об этом шла речь на переговорах с инвесторами. На разработку проекта будут брошены сразу обе компании: Tesla и Neuralink. По словам Маска имплантат Neuralink можно будет синхронизировать с одной или несколькими роботизированными конечностями. Миллиардер сообщает, что разработчикам по силам создать полностью кибернетическое тело, которое наделит людей с ограниченными возможностями «невероятными способностями», а в долгосрочной перспективе покажет себя лучше, чем биологическое тело.Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые могут быть имплантированы в мозг человека. В мае компания получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических испытаний на людях.