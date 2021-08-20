Tesla Bot


Илон Маск анонсировал будущего антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом рассказали в Engadget со ссылкой на прошедшее мероприятие AI Day.

Tesla Bot будет максимально похож на человека. Он будет управляться системой автопилотирования, предельно схожей с той, что используется в электрокарах Tesla. Маск сообщил, что это будет практически то же самое ПО. Он будет разработан для выполнения различных вспомогательных бытовых задач, при этом роботу не понадобится диктовать каждый шаг — его «научат» выполнять сложные алгоритмы. 

Например, владельцу не придется диктовать киберпомощнику: «Возьми этот ключ и прикрути эту гайку», он просто скажет «Установи эту деталь», а робот сам выберет необхожимые инструменты и алгоритмы. Помимо бытовых задач, Tesla Bot будет подготовлен для различных опасных для человека поручений. 

Tesla Bot

Согласно информации, прозвучавшей на AI Day, будущий робот будет около 173 см в высоту, 56-57 кг весом. Он сможет передвигаться со скоростью до 8 км/ч и переносить грузы до 20 кг. Вместо лица робота оборудуют ЖК-дисплеем для управления и настройки. 

Tesla Bot

Илон Маск отдельно подчеркнул, что в Tesla предусмотрят самый животрепещущий вопрос клиентов — возможное восстание машин. В компании понимают, что робот должен быть медленнее и слабее человека — тогда его владелец сможет справиться с ним в случае программного сбоя или намеренного вмешательства с целью навредить людям. 

Tesla Bot

Tesla Bot находится на стадии проектирования, а в 2022 году компания планирует показать его рабочий прототип. О предполагаемой стоимости киберпомощника пока ничего не известно. 



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Источник:

Engadget Engadget

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