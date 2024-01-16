Илон Маск показал, как Tesla Bot вкалывает вместо человека. Их разоблачили через 3 минуты

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск выпустил очередной видеоролик о гуманоидах Tesla. В итоге ему пришлось оправдываться за свою хитрость.



На странице Маска в X-Twitter появился видеоролик. На нём человекоподобный робот Tesla Optimus берет из коробки футболку и складывает её. Скорее всего, авторы планировали создать эффект полезной домашней работы, которую робот научился делать вместо человека. Но не вышло.





Спустя 3 минуты после публикации Маска в аккаунте TeslaLisa появилось разоблачающее сообщение. Внимательные зрители обратили внимание, что в кадр попала чья-то рука, которая полностью дублирует движения бота.По прошествии еще 20 минут самому Илону пришлось объясняться. Он опубликовал новый пост и написал, что «Оптимус пока не может делать это автономно, но наверняка сможет в будущем». А сейчас для видео использовался фиксированный стол с коробкой, в которой лежала всего одна футболка. Движения бота управлялись живым оператором с помощью телеприсутствия.Источник отмечает, что подобные хитрости со стороны Маска выглядят некрасиво. Гораздо больше доверия вызвала бы демонстрация реальных возможностей робота, пусть даже они не настолько впечатляющи, как хотелось бы.