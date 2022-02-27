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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину спутниковым интернетом. Миллиардер отозвался.

Михаил Федоров написал в Twitter о возможном ограничении интернета на территории Украины. Обращение было направлено Илону Маску с просьбой обеспечить страну доступом к спутникам Starlink. Технология способна обеспечить широкополосное подключение к интернету из космоса без необходимости кабельного соединения. Для подключения требуется только терминал приема и открытое небо. 

Гендиректор Tesla отозвался на просьбу в течении пары часов. Маск активировал интернет-доступ Украине и обеспечил поставку оборудования для подключения. 

SpaceX отправила в космос более 2000 спутников с тех пор, как в 2019 году были запущены первые 60 терминалов. В будущем планируется вывести на орбиту Земли до 42 000 спутников.


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Источник:

Euronews Euronews

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