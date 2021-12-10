Илон Маск создал в своем Twitter-аккаунте голосование, связанное с его работой в Tesla. Об этом написали несколько зарубежных СМИ.
На своей странице в Twitter Илон поделился, что подумывает уйти с поста гендиректора Tesla и вообще завязать с работой в больших корпорациях. Он рассматривает продолжить свою активность в сети в роли «лидера мнений» на постоянной основе. В подкрепление своих мыслей Маск создал голосование — подписчики и другие неравнодушные пользователи сети могут выбрать, стоит ли ему уходить из Tesla, SpaceX и других своих компаний. Кроме того, он предложил публике поделиться своим мнением об этом в комментариях под постом.
thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021
Ранее в этом году на отчетном мероприятии Tesla Маск пожаловался, что ему катастрофически не хватает времени. Он сказал, что находится на работе с утра до поздней ночи семь дней в неделю и совершенно не имеет личного времени. Миллиардер поделился, что хотел бы заниматься чем-то еще, кроме работы, пусть она ему и нравится. Тогда же, на мероприятии, Маск заверил слушателей, что в ближайшие несколько лет останется «у руля» Tesla, но попробует появляться на работе реже — только по важным поводам.
Ранее Маск предупредил команду SpaceX о том, что компания может оказаться банкротом уже в следующем году. Кроме того, Tesla тоже начала «сдавать» — покупатели получают недособранные электрокары.
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