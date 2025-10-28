Илон Маск представил Grokpedia — сомнительный аналог «Википедии»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Миллиардер Илон Маска сообщил о запуске бесплатной онлайн-энциклопедию Grokpedia. Пока проект находится в ранней бета-версии и содержит около 885 тысяч статей. Для сравнения, у «Википедии» их около 7 млн. Интерфейс отличается от оригинала, не содержит изображений и не позволяет редактировать содержимое.
За модерацию и адаптацию текста отвечает нейросеть Grok. Однако по словам The Verge, часть информации один в один повторяет материалы «Википедии».
Кроме того, учитывая склонность ИИ выдумывать и искажать факты, к достоверности статей стоит относиться с осторожностью.
Разработчики заявляют, что проект будет улучшен с дальнейшими обновлениями, однако пользователи сети X уже шутят: Grokipedia «знает всё, кроме правды».