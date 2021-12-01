Илон Маск


В сеть попала служебная записка Илона Маска, в которой он предупреждает сотрудников команды SpaceX о возможном банкротстве компании. Об этом сообщили несколько зарубежных СМИ, в частности, CNBC.

Речь идет о внутреннем корпоративном письме записке, которое Маск разослал накануне команде SpaceX. Согласно источнику, Илон недоволен прогрессом разработки двигателей Raptor для ракет Starship. Он считает, что проектирование движется очень медленно, и такое положение вещей может привести SpaceX к банкротству уже в следующем году.
«Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. … Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь как минимум одного запуска Starship раз в две недели»
Помимо этого, в письме Маск прояснил некоторые детали касательно недавно ушедшего сотрудника Уилла Хелтсли. Оказалось, что перед увольнением Хелтсли был отстранен от разработки Raptor, а после него руководство SpaceX во главе с самим Илоном всё еще разбирается в документах. К текущему моменту стало ясно: всё обстоит хуже, чем казалось изначально — именно этот случай имеет в виду Маск в цитате выше.

Starship — это ракета собственной разработки SpaceX, которая будет использоваться для доставки на Луну и даже Марс людей и грузов. Сейчас компания активно проводит тестирования прототипов Starship в южном Техасе — на данный момент уже было совершено несколько испытательных полетов. Однако для перехода на следующий этап тестирования — орбитальным запускам — команде SpaceX потребуется до 39 двигателей Raptor на каждый запуск, что повлечет необходимость резкого увеличения темпов производства моторов.

Ранее мы рассказали о том, что Tesla не справляется с заказами на Cybertruck — их количество превысило миллион, а производство электропикапа всё еще не запущено. Кроме того, покупателям Tesla Model Y начали приходить недоделанные машины.



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Источник:

CNBC CNBC

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