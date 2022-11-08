Twitter Илон Маск

Илон Маск придумал, как баснословно заработать на Twitter-е. Это гениально!

Олег

Twitter


Миллиардер и владелец нескольких крупных корпораций Илон Маск выдвинул предложение относительно Twitter. Об этом сообщает The Verge.

Ранее мы уже рассказывали, что Илон Маск наконец приобрел Twitter и начал устанавливать в соцсети свои порядки. В частности, он поменял условия подписки Blue, уволил половину команды и уже попросил их вернуться, и планирует в ближайшем будущем отказаться от ограничения на количество символов в твитах.

Согласно источнику, Илон Маск задумал еще одно масштабное изменение, которое коснется самого принципа работы Twitter. Миллиардер активно обсуждает с партнерами идею внедрения платного доступа к соцсети для всех пользователей. То есть, ни один человек не сможет ни читать ленту, ни писать посты, пока не оплатит доступ к подписке. Таким способом Маск хочет поднять финансовые показатели Twitter, поскольку дела у соцсети идут не очень, а подпиской Blue пользуются всего около 100 тысяч человек.

На данный момент неизвестно, насколько серьезны эти планы и как скоро они могут воплотиться в жизнь. Ясно одно — большие перемены в Twitter неминуемы, поскольку сама команда соцсети признает, что сейчас «базовые принципы бизнеса» в её работе совершенно не учитываются. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+156
Куцов
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2 часа назад в 11:05
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