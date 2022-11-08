Илон Маск придумал, как баснословно заработать на Twitter-е. Это гениально!

Миллиардер и владелец нескольких крупных корпораций Илон Маск выдвинул предложение относительно Twitter. Об этом сообщает The Verge.
Ранее мы уже рассказывали, что Илон Маск наконец приобрел Twitter и начал устанавливать в соцсети свои порядки. В частности, он поменял условия подписки Blue, уволил половину команды и уже попросил их вернуться, и планирует в ближайшем будущем отказаться от ограничения на количество символов в твитах.
Согласно источнику, Илон Маск задумал еще одно масштабное изменение, которое коснется самого принципа работы Twitter. Миллиардер активно обсуждает с партнерами идею внедрения платного доступа к соцсети для всех пользователей. То есть, ни один человек не сможет ни читать ленту, ни писать посты, пока не оплатит доступ к подписке. Таким способом Маск хочет поднять финансовые показатели Twitter, поскольку дела у соцсети идут не очень, а подпиской Blue пользуются всего около 100 тысяч человек.
На данный момент неизвестно, насколько серьезны эти планы и как скоро они могут воплотиться в жизнь. Ясно одно — большие перемены в Twitter неминуемы, поскольку сама команда соцсети признает, что сейчас «базовые принципы бизнеса» в её работе совершенно не учитываются.