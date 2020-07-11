I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7 — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020







Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в своём Твиттере, что поговорил с семьёй Королёва. По словам внука Королёва Андрея, предприниматель пригласил его вместе с семьёй посетить заводы SpaceX и посмотреть один из следующих запусков компании. В свою очередь Королёвы пригласили Маска в Москву.«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук Королёва.Илон Маск в своём твите назвал академика «одним из лучших». На это сообщение официальная учётная запись «Роскосмоса» ответила твитом «он был лучшим».(30 декабря 1906 — 14 января 1966) — советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР (1950—1966), академик АН СССР (1958). Он был одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей Союз Советских Социалистических Республик передовой ракетно-космической державой. (