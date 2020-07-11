Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в своём Твиттере, что поговорил с семьёй Королёва. По словам внука Королёва Андрея, предприниматель пригласил его вместе с семьёй посетить заводы SpaceX и посмотреть один из следующих запусков компании. В свою очередь Королёвы пригласили Маска в Москву.
I spoke with Korolev’s family today.— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук Королёва.
Илон Маск в своём твите назвал академика «одним из лучших». На это сообщение официальная учётная запись «Роскосмоса» ответила твитом «он был лучшим».
He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020
Сергей Павлович Королёв (30 декабря 1906 — 14 января 1966) — советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР (1950—1966), академик АН СССР (1958). Он был одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей Союз Советских Социалистических Республик передовой ракетно-космической державой. (Википедия)
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Маск умный человек и совершенно свободный как в мыслях, поступках и конечно в материальном отношении.
Теперь весь мир это узнал и США записало себе 👍
В СССР действительно было множество выдающихся людей, совершившихся немало великого. Но делалось это не благодаря властям, а вопреки им, через полное непонимание, некомпетентность бюрократического аппарата, очковтирательство, постоянный риск преследований за «вольнодумство» и просто недостаточный уровень лояльности. Если не перестать оправдывать тот режим и не заклеймить подобный диктаторский подход к управлению людьми, то внуки тех выдающихся людей будут ездить по приглашениям в Европу, в США. И однажды там останутся.
Откуда у тебя такая ненависть к Советскому Союзу? Все достижения и все победы оттуда. Нынешней России похвастаться нечем-ибо нет у ней ничего , кроме уродливой и извращённой верхушки, которая только ворует.
Я бы для начала упразднил уроки истории во всех школах — сделал её как факультативное направление. Нефиг школьникам забивать мозг как наши предки страдали — лучше о будущем пусть думают, а не о прошлом. Ну а дальше, лет через 50-100 может и получится чего хорошее.
ПС За мной уже выехали?
Самое ужасное что вы в неё верите слепо и бесповоротно.
Я надеюсь что вы таки получите свой гринкарт и поедите в сша , и останетесь там , навсегда.
Я не хочу грин-карту и не хочу в США. Я бы предпочёл, чтоб талантливым людям, чтоб проявить себя, вообще нетрудно было уезжать. Но по факту Маск ни в жизни не подумал бы приехать в экс-СССР для реализации своих проектов. И Сергей Брин ничего бы не реализовал, если бы его родители не уехали.
И не получится этого изменить, если для начала вместо самооправданий не признать проблему.
И да, всё это творили необразованные пролетарские выскочки, кровожадные, ненавидевшие всех, кто их умнее, воспитанней, чище.
А сказок про «дедушку Ленина» и прочий «коммунистический рай» мне в советской школе хватило. Своим детям напрочь повторения такого не хочу.
Только два цвета — чёрное и белое.
СССР показало свою состоятельность, ее нет.
Я уже множество раз говорил, что США — далеко не идеал. И что ваши утверждения про «хвалит всё американское» — совершенно неправда. Хотя не думаю, что вы будете отрицать направление стремлений людей «из России в США», а никак не наоборот. В данном случае речь об объективных фактах, один из которых — нынешнее состояние и перспективы аэрокосмической отрасли. С одной стороны страна, В КОТОРУЮ стремятся талантливые люди, создающие по итогу реально передовые технологии, а с другой — страна, ИЗ КОТОРОЙ подобные люди предпочитают свалить. По итогу человек, создающий новые технологии СЕЙЧАС, приглашает внуков того глубоко им уважаемого инженера, на чьих ракетах в России летают до сих пор. За неимением лучшего, так как новые «Королевы» разбежались из «социалистического рая», как только концлагерный запрет на выезд исчез. И в том числе на Маска, уверен, тоже в том числе и россияне работают.
А теперь про «русофобию». Знаете, в моем представлении истинная ненависть к России — это попытки оправдать людоедские режимы, при которых гнобили людей и лишали страну будущего, в плане чего за СССР преимущество было разве что в том, что до этого перспективы у большинства населения были ещё хуже. Ненависть к России — это стремление не замечать плохое или даже предпочитать видеть в этом хорошее вместо того, чтоб избавиться от проблемы. А ведь даже тут появились возгласы «если бы продолжали сажать и расстреливать, то мы бы ещё огого». Ненависть к России — это продолжать искать и наживать «врагов» вместо того, чтоб перестать быть врагами самим себе. Ненависть к России — это расстрелять Лангемака или пытать Королева, выбивая признательные показания по абсурдным обвинениям, чтоб потом заставить работать в тюремном «конструкторском бюро». Но никак не осуждение тех, кто подобное творил.
Насчёт террора государства. Да, она была. Что интересно наш народ тоже был репрессирован при Сталине. Потом при Хрущеве реабилитирован. Потом возвращён к истокам, став образован, работали и жили хорошо. И все это было при одном государстве. Что говорит о том, что в любом государстве бывает в политике как положительные моменты так и отрицательные. Но это не значит, что человек из-за этого кладёт на всё государство один меч своей неприязни. Есть одна истина — я не люблю свой правительство но люблю своё государство. И вот это отличает нас, россиян, от тебя Кэп. Мы много может принять и плюсов и минусов своего правительство. Но любим свою страну. А вы ее не любите. Вот в чем ваша русофобия. И не скрываете свою нелюбовь. И нечего тут делать вид, будто это из-за Королева у вас тут сердце кровью обливается. Я ничего не говорю, Штаты очень сильное государство и богатое. Да, кто-то туда сваливает. Но есть много людей, которые и тут остаются. Не смотря ни на что. И Вам этого не понять Кэп. И давайте не заливать тут в уши мне. Я с вами спорил сотню раз и ни разу не услышал ни одного негативно коммента в сторону Штатов. Как то так выходит, что что бы вам не сказали, всё выходит боком России и прямо на сша. Даже когда как-то упомянул про террор тех же Штатов, как в отношении некоторых своих граждан так и про реальный террор по отношению к другим. Вы эти аргументы никак не воспринимаете. Ибо у них, это политик. А у нас — террор.
Фокус в том, что даже идеи «сарматизма», столь активно развивающиеся новоиспечёнными «русофилами» в XIX веке в противовес «западникам», тоже пришли из Европы. Жутко популярен был сарматизм в Венгрии и Речи Посполитой в XVII–XVIII веках. И да, сами эти философско-исторические диспуты стали возможны именно как часть европейского культурного наследия.
А весь этот государственный заказ на «самобытность» и противопоставление Европе появился в России XIX века из-за боязни «подхватить» волную национального движения, перестраивавшего тогда ещё «монаршую» Европу. Крайне пугались перспективы либерализации государства, потери власти над частями Империи и власти вообще. К чему эти попытки плевать против ветра привели? К Февральской и Октябрьской революция 1917 года.
И да, разговоры «есть положительные моменты и отрицательные» — это демагогия. Приём «релятивизм». Якобы всё относительно, и что-то хорошее компенсирует плохое. Конечно, исторически в России неоднократно правители «тираны» менялись «реформаторами», а потом наоборот — это совершенно не новая история. Суть общего положения людей и общего отставания страны это никогда не меняло. Конечно, на разных этапах выселялось что-то, где громадными усилиями выполнилась задача «догнать и перегнать». Но ничего естественного и закономерного в этих процессах не было, и потому все достижения по итогу вскоре приводили всё к тому же отставанию. Аэрокосмическая отрасль в данном случае — далеко не первая такая «Потёмкинская деревня».
И да, повторю, «любить Родину» — это не пытаться заниматься оправданиями и запрещать критику, лишь бы ничто не мешало «гордиться страной». И винить во всем «плохого царя», не продолжая оправдывать условия, из-за которых эти «плохие цари» один за другим появляются — это какое-то форменное вредительство. Пусть и крайне «благими намерениями».
А если бы Россия сохранила опыт посадки людей, которые тратили бюджет в пустую и саботировали работу, то возможно мы бы жили совсем в другой стране.
А ни за что. Точно так же, как и всех прочих. Просто потому что запуганных проще контролировать, а зэкам не нужно платить.
Или вы всерьёз думаете, что Королев был «германским прихвостнем, подрывавшим оборону страны»?
Ещё раз повторю, вы можете на клавиши нажимать благодаря СССР и да в СССР в то время мог сесть любой, кто разбазаривает бюджет и саботирует работу, несмотря на свой статус и гениальность.
А раз таким, как вы СССР и Сталин до сих пор, как ком в горле, то это означает, что там всё было правильно, конечно не идеально, но правильно.
Подождём статью про выход какой-нибудь игры про вторую мировую войну, чтобы вы с пеной доказывали, что её выиграли омериканцы, а конкретней негры и гомики.
И про «на клавиши нажимать благодаря СССР» не надо мне рассказывать. Я в СССР компьютеры видел разве что в компьютерном классе в школе. Да и то ещё до начала производства устаревшие «Корветы».
Если же речь опять про «спасибо деду за победу», я бы предпочёл, чтоб просто не помогали Германии создавать военный потенциал, не уничтожали компаундный состав собственной армии, а потом не разделяли с Германией Польшу, а наоборот поддержали бы Польшу в войне против Германии, — тогда бы не было даже общей границы с Германией, через которую в 1941 было совершено внезапное нападение. Но, к сожалению, Англия, США были для СССР «проклятыми капиталистами», а в Германии — «социалистическая рабочая партия» правила. На первое слово в названии партии по итогу закрыли глаза. И это обошлось крайне дорого.
Зато вот, что дал ему коммунизм: «следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». И самое жуткое, что до сих пор и даже тут находятся стремящиеся подобное отношение к человеку оправдать.
Илон относится к СССР С УВАЖЕНИЕМ, к руководству рашке — плевком!