Илон Маск
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в своём Твиттере, что поговорил с семьёй Королёва. По словам внука Королёва Андрея, предприниматель пригласил его вместе с семьёй посетить заводы SpaceX и посмотреть один из следующих запусков компании. В свою очередь Королёвы пригласили Маска в Москву.

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук Королёва.

Илон Маск в своём твите назвал академика «одним из лучших». На это сообщение официальная учётная запись «Роскосмоса» ответила твитом «он был лучшим».

Сергей Павлович Королёв (30 декабря 1906 — 14 января 1966) — советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР (1950—1966), академик АН СССР (1958). Он был одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей Союз Советских Социалистических Республик передовой ракетно-космической державой. (Википедия)


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Источник:

TJ TJ

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