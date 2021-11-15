Покупатели электромобилей Tesla начали получать свои заказы без части комплектующих. Об этом сообщает профильный ресурс Electrek.co.
Речь идет о моделях Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Покупатели, которые получили свои машины в последние несколько дней, обнаружили, что в них отсутствуют USB-порты — на месте разъемов «красуются» дырки в обшивке салона и передней панели.
Сообщения об отсутствующих USB-C-разъемах начали появляться с 11 ноября. Помимо, собственно, портов, в электрокарах также не работает беспроводная зарядка. При этом многие новоиспеченные покупатели вступились за Tesla в сети и утверждают, что на их электрокаре всё в порядке с зарядными портами.
Стоит отметить, что некоторых покупателей даже не предупреждали о том, что разъемов нет. Кое-кто получил уведомления от менеджеров заранее, но для большинства «некомплект» оказался сюрпризом.
«Пострадавшие» обратились в службу поддержки Tesla. Там им сообщили, что они могут приехать в фирменный сервисный центр и до-установить порты, но только когда эти запчасти будут в наличии — большинству недовольных клиентов поддержка назначала предварительную встречу на декабрь. Однако никто из обратившихся не получил письменное подтверждение этой встречи.
Компания объясняет отсутствие портов в электрокарах повсеместной нехваткой микросхем для них. Похоже, Илон Маск принял решение не терять клиентов, отменяя заказы из-за такой мелочи, как USB-порты, а просто доставить им недоукомплектованные авто и установить недостающие запчасти позже.
К слову, «пострадавшие» пользователи сомневаются, что в декабре указанные договоренности будут выполнены, так как в предновогоднее время у всех крупных компаний наступает «праздничный» коллапс. Они предполагают, что Tesla отложит их декабрьские визиты в сервис еще на какое-то время.
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Что поставят позже, когда будут комплектующие.
Я считаю это фейл, хоть и поклонник Теслы.
но все же хотя бы заглушки надо было поставить.
Боюсь что дальше будет хуже и список недостающих комплектующих будет более длинным. Я в том смысле что это будут критичные запчасти без которых выдать уже будет нельзя.
И что ?! И завод стоит и продажи вверх идут 😂😂😂
Ожидается большой дефицит комплектующих и в итоге что?
Будут выдавать недоделанную машину? Без бамперов электроприводов и много чего
Есть ли смысл вообще покупать такую машину?
Тут или ждать машину, или ждать комплектующие и ездить.