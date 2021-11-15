Tesla

Покупатели электромобилей Tesla начали получать свои заказы без части комплектующих. Об этом сообщает профильный ресурс Electrek.co.

Речь идет о моделях Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Покупатели, которые получили свои машины в последние несколько дней, обнаружили, что в них отсутствуют USB-порты — на месте разъемов «красуются» дырки в обшивке салона и передней панели. 

Дырявая Tesla


Сообщения об отсутствующих USB-C-разъемах начали появляться с 11 ноября. Помимо, собственно, портов, в электрокарах также не работает беспроводная зарядка. При этом многие новоиспеченные покупатели вступились за Tesla в сети и утверждают, что на их электрокаре всё в порядке с зарядными портами.

Стоит отметить, что некоторых покупателей даже не предупреждали о том, что разъемов нет. Кое-кто получил уведомления от менеджеров заранее, но для большинства «некомплект» оказался сюрпризом.

«Пострадавшие» обратились в службу поддержки Tesla. Там им сообщили, что они могут приехать в фирменный сервисный центр и до-установить порты, но только когда эти запчасти будут в наличии — большинству недовольных клиентов поддержка назначала предварительную встречу на декабрь. Однако никто из обратившихся не получил письменное подтверждение этой встречи.

Компания объясняет отсутствие портов в электрокарах повсеместной нехваткой микросхем для них. Похоже, Илон Маск принял решение не терять клиентов, отменяя заказы из-за такой мелочи, как USB-порты, а просто доставить им недоукомплектованные авто и установить недостающие запчасти позже.

К слову, «пострадавшие» пользователи сомневаются, что в декабре указанные договоренности будут выполнены, так как в предновогоднее время у всех крупных компаний наступает «праздничный» коллапс. Они предполагают, что Tesla отложит их декабрьские визиты в сервис еще на какое-то время. 


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Источник:

Electrek.co Electrek.co

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