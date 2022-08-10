Илон Маск Tesla

Илон Маск продал акции Tesla

Олег

Илон


Миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск завершил продажу большой части акций своей автомобильной компании. Об этом сообщает Tech Crunch.

Согласно источнику, эта продажа стала второй за прошедшие полгода. В прошлый раз в апреле Маск продал 9,6 млн акций Tesla на общую сумму около $8,5 миллиардов — тогда журналисты предположили, что Илону не хватает денег на покупку Twitter. После той продажи Маску даже пришлось объясняться публично, чтобы стоимость компании не обвалилась.

Теперь же стало известно о второй продаже доли Tesla Маском. На этот раз он «слил» 7,9 мин акций, что позволило ему выручить примерно $6,9 миллиардов. Вчера вечером он написал в своем Twitter-аккаунте, что больше не планирует продавать свои активы. В своем сообщении Илон пояснил, что он создает денежный запас на случай, если ему всё-таки придется закончить «застрявшую» сделку по Twitter.

На фоне таких новостей акции Tesla упали в цене на 2,44%, но вскоре восстановились. В целом две эти продажи повлияли на стоимость компании весьма незначительно; по крайней мере, этот эффект сложно сравнить с огромным падением цены акций в в конце 2021 года, когда Илон после опроса в Twitter внезапно продал активы компании на 16 миллиардов долларов. После той сделки Маску даже пришлось объясняться с Комиссией по ценным бумагам США.

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Источник:
Tech Crunch
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Комментарии

+684
Eredy
И?
Сегодня в 12:37
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s_medik
+2931
s_medik
А Уоррен Баффетт купил уже 20% акций Occidental Petroleum, тоже информация для отдельной статьи для финансового приложения. Ах да, у вас же вроде приложение про технологии.
час назад в 14:23
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