Илон Маск продал акции Tesla

Миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск завершил продажу большой части акций своей автомобильной компании. Об этом сообщает Tech Crunch.
Согласно источнику, эта продажа стала второй за прошедшие полгода. В прошлый раз в апреле Маск продал 9,6 млн акций Tesla на общую сумму около $8,5 миллиардов — тогда журналисты предположили, что Илону не хватает денег на покупку Twitter. После той продажи Маску даже пришлось объясняться публично, чтобы стоимость компании не обвалилась.
Теперь же стало известно о второй продаже доли Tesla Маском. На этот раз он «слил» 7,9 мин акций, что позволило ему выручить примерно $6,9 миллиардов. Вчера вечером он написал в своем Twitter-аккаунте, что больше не планирует продавать свои активы. В своем сообщении Илон пояснил, что он создает денежный запас на случай, если ему всё-таки придется закончить «застрявшую» сделку по Twitter.
На фоне таких новостей акции Tesla упали в цене на 2,44%, но вскоре восстановились. В целом две эти продажи повлияли на стоимость компании весьма незначительно; по крайней мере, этот эффект сложно сравнить с огромным падением цены акций в в конце 2021 года, когда Илон после опроса в Twitter внезапно продал активы компании на 16 миллиардов долларов. После той сделки Маску даже пришлось объясняться с Комиссией по ценным бумагам США.