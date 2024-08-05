Илон Маск продолжает чипировать людей

Компания Neuralink провела вторую успешную операцию по вживлению мозгового чипа парализованному пациенту.
О вживлении второго импланта Илон Маск рассказал в подкасте, сообщает Reuters. Известно, что пациент потерял способность двигаться в результате травмы спинного мозга во время дайвинга. Сейчас в его мозгу работают около 400 электродов, а по словам самого предпринимателя операция прошла успешно.
«Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло успешно [...] Много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — сообщил Маск.
До конца года Neuralink в рамках клинических испытаний планирует провести операции по вживлению чипа еще восьми пациентам.
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В сентябре 2023 года Neuralink одобрили первое клиническое испытание чипа на людях. Компания пригласила добровольцев парализованных травмами шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. В январе 2024 года состоялась первая операция по вживлению импланта в мозг.