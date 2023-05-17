Илон Маск прокачал Tesla Bot. Гуманоид стал реально похож на человека

Олег

Tesla Bot


Tesla отчиталась об успехах в работе над своим фирменным гуманоидом Optimus (Tesla Bot). Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, Tesla продемонстрировала новый видеоролик, в котором можно увидеть значительный прогресс в развитии «Оптимусов». На презентации AI Day роботов выкатывали на подставке и они могли лишь махать зрителям рукой. 

Теперь же гуманоиды стали гораздо больше похожи на людей. Они передвигаются на двух ногах без вспомогательных конструкций и посторонней помощи — то есть, просто ходят как человек. А еще боты научились распознавать обстановку вокруг себя и предметы, находящиеся рядом. Робот может подбирать их руками, и регулировать силу и движения в зависимости от того, что именно лежит перед ним.



Предположительно, потоковая сборка Tesla Bot начнется после первых поставок покупателям автомобилей Cybertruck. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

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В теории может получиться отличная прислуга, если догонят Boston Dynamics, то и госконтракты замаячат, армия/полиция/etc…
2 часа назад в 11:25
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