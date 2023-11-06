Илон Маск раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшем будущем

Миллиардер Илон Маск публично высказался относительно перспектив человечества в свете развития нейросетей. Его слова разобрали и прокомментировали в нескольких зарубежных СМИ.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
У гендиректора Tesla и владельца X-Twitter Маска спросили, чего он ожидает от нейросетей в ближайшем будущем и как их развитие повлияет на людей. Ответ Илона рисует довольно тревожную картину:
«Наступит момент, когда люди для работы уже не потребуются. Вы, конечно, сможете найти работу, если хотите её иметь для личного удовольствия. Однако ИИ и без вас сможет сделать всё. Я не знаю, насколько комфортным это окажется для людей. Это как найти волшебного джинна, который исполнит любое ваше желание, при этом желаний может быть бесконечно много».
Эти заявления Маск сделал в Великобритании на мероприятии в Ланкастер-Хаусе. Миллиардер считает, что ИИ будет способен стать «самой разрушительной силой в истории». «Впервые у людей будет нечто, что умнее самого умного человека», — уверен он.
Ранее Маск уже выступал против развития технологии GPT и даже подписывал совместные петиции за приостановку работы над ИИ. Что, впрочем, не помешало ему через пару недель презентовать свой новый нейросетевой стартап xAI.
Сейчас Маск активно продвигает запуск собственного нейросетевого чат-бота Grok на базе xAI. Этот ИИ будет иметь доступ к базе Twitter и вскоре будет доступен пользователям Premium-подписки, но точное его предназначение пока неясно. Илон лишь написал, что чат-бот «любит сарказм».