Илон Маск раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшем будущем



Миллиардер Илон Маск публично высказался относительно перспектив человечества в свете развития нейросетей. Его слова разобрали и прокомментировали в нескольких зарубежных СМИ.







У гендиректора Tesla и владельца X-Twitter Маска спросили, чего он ожидает от нейросетей в ближайшем будущем и как их развитие повлияет на людей. Ответ Илона рисует довольно тревожную картину:





«Наступит момент, когда люди для работы уже не потребуются. Вы, конечно, сможете найти работу, если хотите её иметь для личного удовольствия. Однако ИИ и без вас сможет сделать всё. Я не знаю, насколько комфортным это окажется для людей. Это как найти волшебного джинна, который исполнит любое ваше желание, при этом желаний может быть бесконечно много».