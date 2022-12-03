Twitter Илон Маск

Илон Маск раскрыл стыдную тайну Twitter-a. Что теперь будет?

Олег

Twitter


Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск опубликовал обещанные документы, которые раскрывают факты политического цензурирования твитов внутри соцсети. Об этом пишет The Verge.

Речь идет о документах The Twitter Files, как назвал их сам Маск. По сути, они являются выдержками из переписок между сотрудниками соцсети, и главным образом касаются нашумевшей истории с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

Илон Маск не стал публиковать данные сам, а, судя по всему, передал их журналисту Мэтту Таибби — такой вывод можно сделать по реакциям Маска на его твиты. Главная мысль, которую можно извлечь из переписок: демократы и администрация республиканца Дональда Трампа требовали удалить некоторые посты в Twitter. При этом до конца не ясно, исполняла ли соцсеть все требования властей, или же имела возможность им отказывать.

В качестве примера журналист приводит ситуацию Хантера Байдена. Напомним, что в год выборов в США утерянный им ноутбук попал в руки расследователей, которые взломали его и обнаружили информацию, компрометирующую как Хантера, так и его отца. Из опубликованных переписок следует, что модераторы Twitter помечали все упоминания об этой истории как ненадежные, активно «подчищали» такие твиты, а также мешали пересылать ссылки на связанные с ноутбуком Байдена материалы в личных сообщениях, что является беспрецедентной мерой.

«Один из руководителей писал другому: "Новые данные на пересмотр от команды Байдена". Ответом на это было: "Сделано"», — цитата из твитов журналиста. 

При этом многие сотрудники явно не были уверены, как им поступать, и сомневались, что стоит замалчивать эту тему. Из сообщений можно понять, что на тот момент не было уверенности в достоверности разоблачений Хантера Байдена, и меры предосторожности якобы предпринимались именно по этой причине. Утверждается, что решение было принято «на самом высоком уровне компании», но без ведома прежнего гендиректора Джека Дорси.

Позже Twitter заблокировал аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани за публикацию истории о Хантере Байдене.

Мэтт Таиби написал, что поначалу представители обеих политических партий США изредка требовали удалять твиты, но к 2020 году такие запросы «стали привычным делом». По его словам, могли «подчищаться» или понижаться в приоритете выдачи данные как о политиках, так и о медийных личностях.

Зарубежные источники обращают внимание, что в своих публикациях Маск и Таибби компрометируют нескольких участников событий, называя их имена и email-адреса, что уже вызвало недовольства у отдельных сотрудников Twitter.

В связи с опубликованными данными стоит ожидать дополнительного разбирательства. Маск ожидает, что такая честность восстановит общественное мнение о Twitter. 

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Источник:
The Verge
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