



Глава Tesla, SpaceX и других компаний Илон Маск рассказал, кто, по его мнению, является создателем Bitcoin — критоптовалюты, которая задала тренд на децентрализованные цифровые платёжные средства и блокчейн. Маск сделал это после того, как его бывший коллега заявил, что он причастен к этому проекту.



Маск в ходе подкаста с Лексом Фридманом отверг предположения, что именно он скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото и создал Bitcoin. Он заявил, что этот проект мог быть разработан математиком Ником Сабо, который ещё в 1998 году представил проект цифровой валюты Bit Gold. Этот проект так и не был реализован, однако часть наработок использовалась при создании Bitcoin.



Сабо и раньше считали одним из предполагаемых создателей Bitcoin, но сам учёный отвергал домыслы, а достоверно доказать его причастность к проекту так никому и не удалось.



Ещё одним предполагаемым создателем Bitcoin считают самого Илона Маска. Недавно об этом заявил бывший сотрудник Tesla и SpaceX Сахил Гупта, который вспомнил, как в 2017 году устраивался на работу и спросил своего будущего начальника о том, является ли Маск разработчиком Bitcoin. Тот замолчал на несколько секунд, обдумывая ответ, а затем произнёс: «Ну, что я могу сказать?» Гупта интерпретировал такую реакцию как подтверждение своих догадок.



Маск занимался цифровыми деньгами ещё до появления Bitcoin. Именно он создал PayPal — сервис, который считается прародителем цифровых платёжных систем.







