Глава Tesla, SpaceX и других компаний Илон Маск рассказал, кто, по его мнению, является создателем Bitcoin — критоптовалюты, которая задала тренд на децентрализованные цифровые платёжные средства и блокчейн. Маск сделал это после того, как его бывший коллега заявил, что он причастен к этому проекту.

Маск в ходе подкаста с Лексом Фридманом отверг предположения, что именно он скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото и создал Bitcoin. Он заявил, что этот проект мог быть разработан математиком Ником Сабо, который ещё в 1998 году представил проект цифровой валюты Bit Gold. Этот проект так и не был реализован, однако часть наработок использовалась при создании Bitcoin. 

Сабо и раньше считали одним из предполагаемых создателей Bitcoin, но сам учёный отвергал домыслы, а достоверно доказать его причастность к проекту так никому и не удалось.

Ещё одним предполагаемым создателем Bitcoin считают самого Илона Маска. Недавно об этом заявил бывший сотрудник Tesla и SpaceX Сахил Гупта, который вспомнил, как в 2017 году устраивался на работу и спросил своего будущего начальника о том, является ли Маск разработчиком Bitcoin. Тот замолчал на несколько секунд, обдумывая ответ, а затем произнёс: «Ну, что я могу сказать?» Гупта интерпретировал такую реакцию как подтверждение своих догадок.

Маск занимался цифровыми деньгами ещё до появления Bitcoin. Именно он создал PayPal — сервис, который считается прародителем цифровых платёжных систем.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

РБК РБК

Ссылки по теме:

Дешевый интернет от SpaceX может стоить нам ночного неба Дешевый интернет от SpaceX может стоить нам ночного неба

Илон Маск обрадовал геймеров Илон Маск обрадовал геймеров

Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался быстрее наземного Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался быстрее наземного