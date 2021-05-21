





Глава Tesla выступил на форуме «Новое знание», который с 20 по 22 мая проводит в Москве общество «Знание». Его выступление транслировалось по видеосвязи.Илон Маск рассказал, что получил приглашение на форум от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, скоро в России, Казахстане и других странах СНГ официально появятся в продаже автомобили Tesla, а в России может быть открыт завод по их производству.Маск также заявил, что восхищается достижениями СССР и России и надеется, что России и США следует выстраивать коммуникации. Ему нравится, как звучит русский язык, а у нашей страны, по его мнению «богатая история технологий».Маск поговорил и о смысле жизни. Он считает, что главное — быть полезным этому миру. Он также сказал, что не религиозен, но ему интересно, откуда мы взялись. Он не исключает существование внеземной жизни, хотя её пока никто не видел.В скором времени на форуме «Новое знание» может выступить один из основателей компании Apple Стив Возняк.