Глава Tesla выступил на форуме «Новое знание», который с 20 по 22 мая проводит в Москве общество «Знание». Его выступление транслировалось по видеосвязи.
Илон Маск рассказал, что получил приглашение на форум от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, скоро в России, Казахстане и других странах СНГ официально появятся в продаже автомобили Tesla, а в России может быть открыт завод по их производству.
Маск также заявил, что восхищается достижениями СССР и России и надеется, что России и США следует выстраивать коммуникации. Ему нравится, как звучит русский язык, а у нашей страны, по его мнению «богатая история технологий».
Маск поговорил и о смысле жизни. Он считает, что главное — быть полезным этому миру. Он также сказал, что не религиозен, но ему интересно, откуда мы взялись. Он не исключает существование внеземной жизни, хотя её пока никто не видел.
В скором времени на форуме «Новое знание» может выступить один из основателей компании Apple Стив Возняк.
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