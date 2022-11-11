Илон Маск сдал назад и отменил дикое решение по Twitter-у

Илон Маск написал, что отменяет свое решение насчет продажи «галочек» верификации аккаунтов в Twitter. Об этом пишут в ArsTechnica.
Напомним, что ранее Маск решил присваивать Twitter-аккаунтам «галочки» верификации не после тщательной проверки, а просто по факту оплаты подписки Blue за $8 в месяц. Это решение вызвало шквал критики в интернете.
После этого стало известно, что Twitter моментально наводнили фейковые аккаунты, выдающие себя за известные компании или личности. Мошенники просто регистрировали учетную запись, оплачивали подписку Blue, получали «галочку» верификации и пытали обманывать людей.
Согласно источнику, Twitter временно отключил возможность оплачивать Blue, а также восстановил синие «галочки» для аккаунтов, которые ранее были проверены и верифицированы как настоящие. «Обманывать людей — это ненормально», — так прокомментировал всё это Илон Маск.
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