Илон Маск Twitter

Илон Маск сдал назад — он просит уволенных сотрудников вернуться

Фархад

Elon Musk


Всего через несколько дней после сокращения штата Twitter вдвое новоиспечённый владелец платформы, Илон Маск, решил вернуть часть сотрудников на работу, сообщает Bloomberg.

Сразу два источника в компании подтвердили, что руководство Twitter заявило о «случайном увольнении некоторых сотрудников» — они не осознавали, что их опыт необходим для создания функций, которые Илон Маск хочет внедрить в платформу. В частности, новый босс попросил вернуться разработчиков Android и iOS.

Напомним, Маск купил Twitter всего неделю назад, но за эти 7 дней он успел ввести ежемесячную плату в размере $8 за значок верификации, уволить около 3800 сотрудников, включая топ-менеджеров, а также разрешил «говорить всё что угодно без последствий» и начал банить пародийные аккаунты.

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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

AleX_another
+669
AleX_another
Обрушил цену акций, скупил, теперь поднимает стоимость для продажи. Капиталист проклятый))
час назад в 16:40
#
+4003
Gabriel
О «случайном увольнении некоторых сотрудников»
Некоторых именно некоторых)
Возможно в списки уволенных попали руководители проектов или люди являющиеся частью системы управления , важной частью.
Весь основной список уволенных останется, кроме некоторых сотрудников.
Никто никуда не сдал. Это правильное решение, безмерно раздутый штат и куча не нужного персонала это убытки.
час назад в 16:58
#
Konstantin Bulatnikov
+71
Konstantin Bulatnikov
Раз уволил значит не нужны...
51 минуту назад
#
Lord
+534
Lord
Интересно, Трампа аккаунт разблокировал?
47 минут назад
#
+4003
Gabriel Lord
После выборов 08.11 республиканцы будут принимать решение о выдвижении Трампа на кандидаты в президенты, вот тогда и пришлют Илону распоряжение. Зря Твиттер покупали что ли?)
2 минуты назад
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