Илон Маск сдал назад — он просит уволенных сотрудников вернуться

Всего через несколько дней после сокращения штата Twitter вдвое новоиспечённый владелец платформы, Илон Маск, решил вернуть часть сотрудников на работу, сообщает Bloomberg.
Сразу два источника в компании подтвердили, что руководство Twitter заявило о «случайном увольнении некоторых сотрудников» — они не осознавали, что их опыт необходим для создания функций, которые Илон Маск хочет внедрить в платформу. В частности, новый босс попросил вернуться разработчиков Android и iOS.
Напомним, Маск купил Twitter всего неделю назад, но за эти 7 дней он успел ввести ежемесячную плату в размере $8 за значок верификации, уволить около 3800 сотрудников, включая топ-менеджеров, а также разрешил «говорить всё что угодно без последствий» и начал банить пародийные аккаунты.