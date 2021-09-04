Илон Маск сообщил, что производство Tesla Cybertruck откладывается до 2023 года. Об этом рассказал зарубежный профильный ресурс Electrek.
Согласно официальной информации, производство Tesla Cybertruck не будет открыто до начала 2023 года. Это уже второй раз, когда Илон переносит сроки выхода своего фирменного электрокроссовера.
Маск пояснил, что в модельном ряду Tesla ожидается пополнение — электромобиль за $25 тысяч (предположительно, Model Y). Эта модель заберет у Tesla большинство производственных мощностей на ближайший год, так как компания ожидает бешеного спроса на этот электрокар. В связи с такими переменами, на Cybertruck просто не останется времени и мощности.
Помимо этого, с кроссовером есть и другие заминки. В частности, Илон рассказал, что компания столкнулась с затруднением в проектировке стального корпуса экзоскелета авто. Других подробностей Tesla не сообщает.
Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году на ежегодной конференции бренда. Презентация была довольно запоминающейся — например, в процессе перечисления всех достоинств своего электрического кроссовера, Илон Маск сообщил, что у Cybertruck очень прочные стекла. В качестве доказательства своих слов он бросил чем-то тяжелым в стекло демонстрационного электрокара, стоящего на сцене, и разбил окно. Этот курьез быстро разлетелся по сети.
Тогда Илон объявил, что Cybertruck можно будет приобрести в конце 2021 года. Однако недавно он был вынужден сообщить о переносе старта производства на 2022 год из-за всемирного «корона-кризиса».
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Откуда столько злобы? Выходные же)))