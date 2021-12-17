

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что установит новый рекорд в США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в переписке с сенатором Элизабет Уоррен.



Согласно данным зарубежных СМИ, Илон Маск заплатит самый большой налог государству, который кто-либо когда-либо платил в США. Он написал сенатору:



«Если вы откроете глаза на 2 секунды, вы поймете, что в этом году я заплачу больше налогов, чем любой американец в истории»





