Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что установит новый рекорд в США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в переписке с сенатором Элизабет Уоррен.
Согласно данным зарубежных СМИ, Илон Маск заплатит самый большой налог государству, который кто-либо когда-либо платил в США. Он написал сенатору:
«Если вы откроете глаза на 2 секунды, вы поймете, что в этом году я заплачу больше налогов, чем любой американец в истории»
And if you opened your eyes for 2 seconds, you would realize I will pay more taxes than any American in history this year— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021
Суммарно после последних финансовых сделок и процедур миллиардер заплатит около 10 000 000 000 долларов налоговых отчислений. Дело в том, что Илон продал уже почти 15 миллионов своих опционов, которые облагаются повышенной налоговой ставкой в США. Помимо этого, Маск реализовал около 11 млн акций компании Tesla — ранее он запускал голосование в Twitter, и подписчики высказались «за» продажу акций.
Стоит отметить, что Маск вполне мог избежать уплаты такой внушительной суммы в бюджет страны. Налоговое законодательство США позволяет ему при желании не платить почти ничего с дохода от акций своих компаний.
Согласно данным из открытых источников — например, рейтинга миллиардеров Bloomberg, а также статистики Forbes — состояние Илона сейчас равняется примерно $243 млрд. Примерно $83 млрд из них он приобрел в 2021 году.
Ранее мы рассказали, что Маск всерьез задумался о том, чтобы уйти с работы в Tesla и заняться чем-то более спокойным — он объяснил, почему этого хочет. Кроме того, Tesla начала ощущать последствия пандемийного кризиса микроэлектроники: Model Y начали приходить покупателям недособранными, а старт производства Cybertruck и вовсе отложен «до лучших времен».
Между тем блогеры начали тестировать автопилот Tesla на собаках — общественность уже осудила такие эксперименты.
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