Илон Маск станет телеведущим в ночном шоу. Об этом он объявил в своем Twitter-аккаунте.
Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, популярная медийная личность и самый богатый человек планеты Илон Маск решил попробовать себя в новой области — он будет вести прямой эфир ночного телешоу Saturday Night Live. Дебют состоится в субботу, 8 мая. О предстоящем событии сообщил официальный аккаунт шоу SNL, после чего сам Илон опубликовал в своем Twitter сообщение: «Давайте узнаем, действительно ли еще жив Saturday Night Live». Эфир продлится около 90 минут, а в качестве гостя приглашена певица Miley Cyris.
Let’s find out just how live Saturday Night Live really is 😈— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2021
Американские СМИ отмечают, что Илон Маск известен своим необычным чувством юмора в публикациях Twitter, а теперь появился шанс увидеть, выдержит ли он полтора часа лайв-вещания и сможет ли сделать программу интересной. Стоит упомянуть, что шоу SNL периодически приглашает «больших людей» в качестве ведущих — например, ранее передачу уже вел владелец New York Yankees Джордж Стейнбреннер. Однако директора крупной IT-корпорации SNL приглашает впервые.
За последние пару недель сам Маск и его компании регулярно попадали в новостные сводки. В частности, он вызвал живое обсуждение в сети, присвоив себе титулы Технокороля и Императора Марса. Что касается его корпораций, то на прошлой неделе SpaceX вместе с NASA успешно стыковали космический корабль Crew Dragon с МКС. А несколько дней назад мировые СМИ обсуждали крупную аварию с участием автомобиля Tesla, в которой погибли два человека — за рулем авто в момент столкновения никого не было.
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