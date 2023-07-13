Илон Маск выкатил свой аналог ChatGPT после петиции против развития ИИ

Олег

Маск

Фото: Mel Almanza

Илон Маск снова сделал «ход конем» и представил новинку, против которой выступал всего несколько недель назад. Об этом пишет Digital Trends.

Согласно источнику, мировая премьера xAI уже состоялась, и команда разработчиков заявила, что возглавляет её… Илон Маск. Помимо него туда войдут другие видные деятели отрасли ИИ, которые ранее трудились в Google DeepMind, Microsoft, Tesla и так далее.

Любопытно, что в числе 12 человек, перечисленных на веб-сайте xAI, присутствует несколько персон, ранее подписавших публичную петицию против дальнейшего развития ИИ — в том числе и сам Илон Маск.

Цели, с которыми создана xAI, пока неясны до конца. Известно, что это нейросетевой стартап, который намеревается бросить вызов OpenAI с её ChatGPT. Илон Маск высказывается о xAI весьма пространно; например, вот его цитата с презентации стартапа:

«Если бы он [xAI] попытался понять истинную природу Вселенной, это на самом деле лучшее, что я могу придумать с точки зрения безопасности ИИ». 

Помимо этого, Маск предсказал, что превосходящий человека суперинтеллект появится в ближайшие 5-6 лет. 

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Источник:
Digital Trends
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