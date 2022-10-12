Илон Маск

Илон Маск выпустит парфюм с запахом палёных волос

Александр



Принадлежащая Илону Маску компания Boring представила очередной странный продукт — на этот раз парфюмированную воду Burnt Hair, из названия которой следует, что она должна пахнуть опалёнными волосами. Что неудивительно, учитывая своеобразное чувство юмора Маска.

Как в реальности пахнет Burnt Hair, неизвестно, поскольку парфюм пока не продаётся и не добрался до покупателей, его поставки запланированы на 2023 год. В первые часы после анонса компания Boring приняла более 10 тысяч предзаказов. Флакон стоит 100 долларов без учёта доставки, объём пока неизвестен.

В прошлом компания Boring выпускала кепки и огнемёт. Все продукты выходили крайне лимитированными тиражами и моментально подавались, а затем появлялись на вторичном рынке с накрученной в несколько раз ценой. Нет сомнений, что и парфюм Burnt Hair ожидает та же участь.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+3964
Gabriel
Я даже не хочу выяснять с какого места эти волосы и у кого так подгорает)))
12 октября 2022 в 13:20
#
kardigan
+2816
kardigan Gabriel
Да. Здесь все весьма проницательные! Маск еще тот шалун.
12 октября 2022 в 13:53
#
GSmirnov
+504
GSmirnov
Ну почему статьи такого характера тут? Ну почему? Личные интересы может оставлять для себя?
12 октября 2022 в 13:34
#
tellurian
+4555
tellurian GSmirnov
Промахнулся. Хотел плюс вам нажать
12 октября 2022 в 17:51
#
GSmirnov
+504
GSmirnov
Я так понимаю нету тут никакой редакции. Каждый живет сам по себе и в своем мире. Постит все что захочет. Только на презентацию собираются.Помоище.....
12 октября 2022 в 13:35
#
tellurian
+4555
tellurian
Есть ещё напитки со вкусами из разных мест.
Вот вам ещё новость в тематику ресурса 🤦‍♂️
12 октября 2022 в 17:51
#
+75
acinatnas
Предзаказа больше чем на лям. Какая разница Маску чем оно там пахнет ? Хомяки все равно скупят.
Вчера в 18:51
#
Konstantin Bulatnikov
+56
Konstantin Bulatnikov
Почему нет парфюма с запахом навоза...🤭
Сегодня в 10:50
#
+1
Aleks Vlasov
Лучше бы выпустил парфюм с запахом новой теслы 🤓
Сегодня в 12:09
#
+319
Geek
И́лон Рив Маск — Лобок №6
Головокружительный аромат ! Успей купить:))))))))
2 часа назад в 16:04
#
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