Илон Маск выпустит парфюм с запахом палёных волос





Принадлежащая Илону Маску компания Boring представила очередной странный продукт — на этот раз парфюмированную воду Burnt Hair, из названия которой следует, что она должна пахнуть опалёнными волосами. Что неудивительно, учитывая своеобразное чувство юмора Маска.



Как в реальности пахнет Burnt Hair, неизвестно, поскольку парфюм пока не продаётся и не добрался до покупателей, его поставки запланированы на 2023 год. В первые часы после анонса компания Boring приняла более 10 тысяч предзаказов. Флакон стоит 100 долларов без учёта доставки, объём пока неизвестен.



В прошлом компания Boring выпускала кепки и огнемёт. Все продукты выходили крайне лимитированными тиражами и моментально подавались, а затем появлялись на вторичном рынке с накрученной в несколько раз ценой. Нет сомнений, что и парфюм Burnt Hair ожидает та же участь.

