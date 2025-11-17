Илон Маск запустил свой Max: в X появился собственный мессенджер

Платформа X (ранее Twitter) официально запустила Chat — замену своему существующему сервису прямых сообщений с шифрованием E2EE.
Все старые переписки автоматически переносятся в Chat. Пользователи также могут запретить делать скриншоты и получать уведомления о попытках их сделать. Однако стоит отметить, что поддержка E2EE не шифрует метаданные сообщений, которые могут включать информацию как об отправителе, так и о получателе.
Сам подход выглядит вполне логичным. Маск решил не создавать отдельное приложение по примеру других компаний, а встроить полноценный мессенджер в самый популярный сервис микроблогов.
Пока вкладка X-Chat доступна не всем, но платформа постепенно разворачивает эту фичу.