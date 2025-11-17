Top.Mail.Ru

Илон Маск запустил свой Max: в X появился собственный мессенджер

Фархад

Chat X

Платформа X (ранее Twitter) официально запустила Chat — замену своему существующему сервису прямых сообщений с шифрованием E2EE.

Вкладка Chat for X уже появилась у некоторых пользователей приложения X на iOS. В ней доступны видеозвонки и голосовые вызовы, исчезающие сообщения и обмен файлами, а также возможность редактирования и удаления ранее отправленных сообщений.

Все старые переписки автоматически переносятся в Chat. Пользователи также могут запретить делать скриншоты и получать уведомления о попытках их сделать. Однако стоит отметить, что поддержка E2EE не шифрует метаданные сообщений, которые могут включать информацию как об отправителе, так и о получателе.
Сам подход выглядит вполне логичным. Маск решил не создавать отдельное приложение по примеру других компаний, а встроить полноценный мессенджер в самый популярный сервис микроблогов.

Пока вкладка X-Chat доступна не всем, но платформа постепенно разворачивает эту фичу.
