Илон Маск знатно подгадил пользователям своей соцсети
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Газета The Washington Post подловила принадлежащую Илону Маску соцсеть X (в недавнем прошлом Twitter) на порочной практике. Она замедляет переход пользователей по ссылкам на конкурирующие сайты.
Замедление выявлено как на сайте twitter.com, так и в мобильных приложениях X на Android и iOS — через сервис сокращения ссылок t.co, причём оно выборочное. На большинство сайтов можно перейти моментально, а на другие соцсети только подождав примерно 5 секунд. Журналисты предполагают, что это сделано преднамеренно — в надежде, что пользователи устанут ждать, отменят переход в другую соцсеть и останутся в X.
После того как статья об этом была опубликована, переход по ссылкам t.co перестал замедляться. Илон Маск не ответил на запрос журналистов, а источник в X заявил, что разработчики провели экстренное совещание после получения письма от издания и изменили алгоритмы работы соцсети.
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