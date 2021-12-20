Илонка


Илон Маск встретился и пообщался с генеральным директором журнала Time, который ранее назвал его «Человеком года». Об этом написали в зарубежном издании Business Insider.

Согласно источнику, Илон в интервью рассказал подробнее о своей работе в Tesla — в том числе разговор был о нескольких авариях с участием электрокаров Маска, двигающихся под управлением фирменной системы автопилотирования. Маск назвал внимание к этим происшествиям искусственно раздутым и пожаловался, что никто почему-то не благодарит компанию за спасенные автопилотом жизни.
«Кто-то сказал мне это в самом начале разработки автопилота: даже если вы спасете 90% жизней, родственники 10% людей, которых вы не спасёте, подадут на вас в суд. ... Вы не обязательно получите вознаграждение за спасенные вами жизни, но вас определенно будут обвинять в жизнях, которые вы не спасаете», — Илон Маск. 
Владелец Tesla рассказал, что работа над системой FSD ведется буквально днем и ночью, её алгоритмы становятся всё более совершенными. Однако никакие технологии не уберегут от глупости людей — пользователи Tesla из любопытства обходят любые меры предосторожности, предусмотренные производителем, и разбиваются в ходе своих экспериментов. Например, недавно в сети появилось видео, на котором за рулем Tesla сидит собака — причем в машине, судя по всему, больше никого нет. 

Time

В последнее время возросло количество исков против Tesla — одни подают в суд из-за аварий с использованием FSD, а другие утверждают, что Tesla обманывает их и выдает эту систему за что-то большее, чем простой ассистент водителя.

Маск твердо заявил, что компания никого не вводит в заблуждение. Все предупреждения делаются вовремя, все меры безопасности были предприняты. При активации автопилота водитель должен держать руки на руле, ведь Tesla не позиционирует FSD как полностью автономную систему — автопилот является лишь помощью водителю, но не способен его заменить. 



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Источник:

Business Insider Business Insider

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