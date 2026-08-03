Image Toolbox — бесплатный фоторедактор, в котором ИИ работает локально и без слежки
У платных фоторедакторов на Android появился сильный конкурент — Image Toolbox. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом от независимого разработчика Малика Мухаметзянова, доступное в «Play Маркете» и F-Droid. В отличие от «Google Фото», оно не хранит ваши снимки и не является галереей — это полноценный фоторедактор, который заменяет десятки узкоспециализированных утилит. Его фишка в том, что вы получаете все инструменты для работы с изображениями в одном месте без доступа к вашим данным.
Image Toolbox предлагает всё необходимое для повседневных задач: обрезку до точных пропорций (включая нестандартные формы), изменение размера до нужных пикселей, пакетную обработку сразу нескольких файлов и конвертацию в разные форматы. Интерфейс работает не как галерея, а как список инструментов: вы выбираете нужную функцию, затем открываете изображение и работаете с ним. Это может показаться непривычным, но в итоге вы тратите меньше времени на поиск нужной опции. Особенно полезной эта возможность становится для профессионалов — например, можно в пакетном режиме быстро уменьшить размер десятка фотографий для публикации на сайте, не запуская компьютер.
В отличие от «Google Фото», где многие продвинутые функции требуют платной подписки и подключения к интернету, Image Toolbox работает иначе. Приложение позволяет скачать ИИ-модели прямо на смартфон и использовать их офлайн. Среди доступных опций — автоматическое удаление фона, умное выделение объектов и даже расширение изображений за пределы кадра. Да, интерфейс чуть менее «волшебный», чем в «Google Фото» (нельзя просто зажать палец на объекте), но результат часто не хуже, а главное — ваши данные никуда не уходят.
Для тех, кто работает с контентом, Image Toolbox становится незаменимым помощником. С его помощью можно склеивать несколько скриншотов в один длинный вертикальный коллаж (с настройкой отступов и фона), рисовать аккуратные стрелки и указатели для аннотаций (а не детские каракули), накладывать водяные знаки для защиты авторских прав. Всё это обычно требует либо покупки отдельных приложений, либо долгой возни на компьютере. С Image Toolbox все операции выполняются прямо на смартфоне, что особенно удобно для владельцев складных устройств со стилусом.
Главное преимущество Image Toolbox — это сочетание бесплатности, открытости и функциональности. Вы получаете профессиональный набор инструментов, который не следит за вами и не заставляет покупать подписку. Для организации самой фототеки разработчик рекомендует использовать приложение Ente (или Immich для организации собственного облачного хранилища).
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