IMEI-база, самозапрет и принудительная связь: 5 главных законов, которые подписал Путин для безопасности граждан

Тревожная кнопка на «Госуслугах»

Гражданский самозапрет

IMEI-база

20 карт в одни руки и принудительное «охлаждение»

Запрет расторжения договора с оператором

Сегодня, 26 июня, президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые направлены на борьбу с мошенниками и обеспечение безопасности граждан страны.Функция позволит мгновенно отправить экстренное сообщение в государственную информационную систему «Антифрод». Оно будет автоматически пересылаться банкам и сотовым операторам, чтобы те могли оперативно заблокировать действия мошенников. Алгоритм действий на случай нажатия пользователем «тревожной кнопки» определит правительство.Любой желающий сможет навсегда заблокировать любые входящие звонки из-за рубежа. Кроме того, закон защитит и подрастающее поколение. Родители получат официальную возможность уведомлять операторов связи о том, что конкретная сим-карта передается в пользование ребенку, что поможет оградить детей от мобильных угроз.Будет создана единая система учета мобильных устройств по IMEI-коду. Этот уникальный 15-значный номер позволяет безошибочно опознать любой смартфон в сети. Операторов обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Наполнять базу будут также органы власти, которые утвердит правительство. Если IMEI аппарата окажется в черном списке или система обнаружит использование одного и того же номера в разных устройствах, оператор может отключить связь. Включение устройств в базу будет бесплатным.Один человек сможет открыть во всех банках страны не более 20 платежных карт. Исключения возможны только по согласию совета директоров Банка России. Вдобавок вводится обязательный шестичасовой «период охлаждения» для подозрительных транзакций. Если банк заподозрит обман или найдет на смартфоне клиента вирус, он имеет право остановить отправку денег. Более того, если банк переведет средства мошенникам, ему придется полностью возместить клиенту ущерб, как только будет возбуждено уголовное дело. Однако если гражданин сам, будучи в здравом уме, отдаст деньги преступникам в обход всех предупреждений, компенсации не будет.Теперь аннулировать контракт и вернуть деньги в первые 90 дней после покупки сим-карты не получится. Эта мера призвана уничтожить схему «револьверной» замены номеров, которой пользуются мошенники, скупая и выбрасывая симки сотнями. Так, запустить сим-карту в оборот и сразу избавиться от нее без последствий станет невозможно, пока не пройдет трехмесячный период «охлаждения».