iMessage снова вернётся на Android





Компания Sunbird планирует перенести поддержку фирменного мессенджера iMessage от компании Apple на Android-устройства. У неё уже есть опыт: в позапрошлом году она запустила такой сервис для ограниченного числа пользователей, а затем заключила соглашение с Nothing, договорившись разработать приложение Nothing Chats для смартфонов этого бренда.



Пользователи, вставшие в список ожидания, уже начали получать от Sunbird приглашения установить бета-версию приложения. В блоге компании частично раскрыты технические подробности о том, как удалось реализовать переписку, а также приводятся аргументы в пользу безопасности общения через iMessage вне экосистемы Apple.



Разработчики перешли со старой архитектуры Firestore на AV2 и несколько других технологий, которые предполагают совместное использование iMessage и RCS/Google Messages. Сообщения передаются через зашифрованное соединение и не хранятся на серверах, а либо зашифровываются в базе данных, либо безвозвратно удаляются. К разработке был привлечён бывший технический директор Google по почтовому сервису Gmail Джаред Джордан.



В прошлом году нечто подобное реализовал стартап Beeper, но его приложение проработало всего несколько дней, после чего компания Apple закрыла ему несанкционированный доступ к iMessage. Разработчики заявили, что не станут пытаться обойти ограничения, а создадут новый мессенджер, однако о нём до сих пор ничего не слышно.



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