iMessage снова вернётся на Android

Александр



Компания Sunbird планирует перенести поддержку фирменного мессенджера iMessage от компании Apple на Android-устройства. У неё уже есть опыт: в позапрошлом году она запустила такой сервис для ограниченного числа пользователей, а затем заключила соглашение с Nothing, договорившись разработать приложение Nothing Chats для смартфонов этого бренда.

Пользователи, вставшие в список ожидания, уже начали получать от Sunbird приглашения установить бета-версию приложения. В блоге компании частично раскрыты технические подробности о том, как удалось реализовать переписку, а также приводятся аргументы в пользу безопасности общения через iMessage вне экосистемы Apple.

Разработчики перешли со старой архитектуры Firestore на AV2 и несколько других технологий, которые предполагают совместное использование iMessage и RCS/Google Messages. Сообщения передаются через зашифрованное соединение и не хранятся на серверах, а либо зашифровываются в базе данных, либо безвозвратно удаляются. К разработке был привлечён бывший технический директор Google по почтовому сервису Gmail Джаред Джордан.

В прошлом году нечто подобное реализовал стартап Beeper, но его приложение проработало всего несколько дней, после чего компания Apple закрыла ему несанкционированный доступ к iMessage. Разработчики заявили, что не станут пытаться обойти ограничения, а создадут новый мессенджер, однако о нём до сих пор ничего не слышно.

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Комментарии

kardigan
+3573
kardigan
В прошлом, раньше было нужно суетиться яблочку. Поезд и здесь уже ушёл. Гораздо проще делать то же самое в WhatsApp , либо в телеге. И проще и превычнее.
Вчера в 10:03
#
꧁ ꧂
+4
꧁ ꧂
Обделённым нормальным СМС мессенджером , владельцам Android , хочется пожелать верить в чудо. Как же Вы бедолаги мучаетесь ....
Вчера в 10:16
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+924
hate_u ꧁ ꧂
Мучаемся только в ваших влажных мечтах.
Вчера в 13:59
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Дэвид Джоджуа
+2
Дэвид Джоджуа ꧁ ꧂
Сейчас бы в 2024 году, во времена тг, ВК, вотсаппа и вайберв мучаться от СМС мессенджеров)))
Вчера в 14:17
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Dmitriy
+894
Dmitriy
Ну iMessage и у пользователей Apple не шибко популярен, в тут снова этот лохотронный софт...
Вчера в 21:14
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