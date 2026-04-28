Иметь дело с криптовалютой в РФ станет неудобно и дорого из-за нового закона

Власти РФ донастраивают систему налогообложения для пользователей криптовалют. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Правительственная комиссия 27 апреля одобрила документ с предложением правок в Налоговый кодекс от Минфина РФ. Новый закон будет регулировать уплату НДФЛ при продаже или обмене цифровых валют с расчетом налоговой базы исходя из разницы между доходами от операций и фактическими расходами на приобретение и хранение активов.В список таких расходов будут включаться затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информсистем и так далее. При этом физлица будут обязаны декларировать доходы от криптовалюты, а при обороте свыше 600 тысяч рублей — сообщать о самом факте владения ею.