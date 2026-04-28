Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Иметь дело с криптовалютой в РФ станет неудобно и дорого из-за нового закона

Олег

Фото: Unsplash  

Власти РФ донастраивают систему налогообложения для пользователей криптовалют. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Правительственная комиссия 27 апреля одобрила документ с предложением правок в Налоговый кодекс от Минфина РФ. Новый закон будет регулировать уплату НДФЛ при продаже или обмене цифровых валют с расчетом налоговой базы исходя из разницы между доходами от операций и фактическими расходами на приобретение и хранение активов.

В список таких расходов будут включаться затраты на покупку цифровой валюты, оплата услуг участников рынка и операторов информсистем и так далее. При этом физлица будут обязаны декларировать доходы от криптовалюты, а при обороте свыше 600 тысяч рублей — сообщать о самом факте владения ею. 
0
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

