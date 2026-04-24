Импортные товары на маркетплейсах обложат НДС

Фархад


Министерство финансов Российской Федерации направило в правительство пакет законопроектов, который вводит НДС на импортные товары, купленные через маркетплейсы, пишет «ИнтерФакс».

Речь идёт о поэтапной модели: в 2027 году ставка составит 7%, в 2028 — 14%, а с 2029 года выйдет на стандартные 22%. Такой подход должен дать рынку время адаптироваться и не обрушить онлайн-продажи сразу.

Но самое интересное, что платить налог будут не покупатели напрямую, а сами площадки. Маркетплейсы станут налоговыми агентами и будут автоматически начислять НДС в цене товара. Это касается как иностранных, так и российских платформ, что по задумке должно выровнять условия с офлайн-ритейлом, который давно работает с полной ставкой.

Параллельно изменится и вся инфраструктура электронной торговли. В документах прописывают отдельный статус для таких товаров, вводят понятие оператора электронной торговли и регулируют склады под такие поставки. Плюс власти усилят контроль: в КоАП появится ответственность за нарушения при ввозе и использовании таких товаров, а сами операторы станут отдельными субъектами ответственности.

По сути, это шаг к полной легализации трансграничной торговли внутри правил ЕАЭС. После вступления изменений страны союза смогут официально облагать такие товары НДС, что постепенно уберёт ценовое преимущество зарубежных маркетплейсов и изменит экономику покупок из-за границы.
Источник:
ИнтерФакс
Gabriel
2 часа назад в 22:53
Yuri Konst
Yuri Konst
час назад в 00:00
