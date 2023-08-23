Индийский «Чандраян-3» сделал то, чего не смогла «Луна-25» [ВИДЕО]
Артем Фунтиков —
Спускаемый модуль с луноходом совершил мягкую посадку в южной приполярной зоне Луны. Индия стала четвертой страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.
Прилунение произошло 23 августа в 15:33 по московскому времени. «Чандраян-3» отправили в космос 14 июля 2023 года. Местом высадки стала область недалеко от кратера Мут в южной приполярной зоне Луны на ее видимой стороне.
Индийский аппарат стал для третьей лунной автоматической станцией и второй попыткой достичь поверхности Луны для своей страны. Осенью 2019 года платформа «Викрам» и луноход «Прагаян» потерпели лунное крушение в рамках миссии «Чандраян-2». Такая же участь в минувшее воскресение постигла российскую станцию «Луна-25». По словам научного сотрудника провалом миссии стала банальная спешка и не верная расстановка приоритетов.
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