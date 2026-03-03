Инновации, где не ждали: Apple создала чипы M5 Pro и M5 Max с суперядрами







Apple представила новые флагманские процессоры M5 Pro и M5 Max, которые кардинально отличаются от всех предыдущих чипов для Mac. И это не просто очередной прирост частот и производительности.

Если раньше версии Pro и Max фактически собирались из двух и четырёх базовых кристаллов M-серии, то теперь компания изменила сам подход. В поколении M5 используется новая архитектура Fusion, которая объединяет два 3-нм кристалла 3-го поколения в единую систему на чипе с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой.Внутри — полноценная система-на-чипе: мощный ЦП, масштабируемый ГП, Media Engine, Neural Engine, контроллер памяти и Thunderbolt 5. Apple отдельно подчёркивает четыре ключевых технологии: 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine с повышенной пропускной способностью для задач ИИ, обновлённый Media Engine с поддержкой кодеков H.264, HEVC, AV1 и ProRes, постоянную защиту памяти Memory Integrity Enforcement без потери производительности и Thunderbolt 5 с отдельным контроллером на каждый порт.Центральный процессор получил новую 18-ядерную архитектуру из 6 самых быстрых ядер, которые Apple теперь называет «суперядрами», а также 12 энергоэффективных ядер для многопоточной нагрузки. В профессиональных задачах прирост достигает 30%. Графика масштабируется до 40 ядер, а благодаря нейронному ускорителю в каждом из них пиковая производительность ИИ выросла более чем в 4 раза по сравнению с прошлым поколением. В задачах с трассировкой лучей прирост достигает 35%.Apple заявляет, что M5 Pro рассчитан на специалистов по анализу данных, звукорежиссёров и студентов технических направлений, тогда как M5 Max создан для 3D-аниматоров, разработчиков и исследователей в области искусственного интеллекта. Новый подход Fusion делает эти чипы самым серьёзным шагом вперёд в истории Apple Silicon. Даже страшно представить, какими будут M5 Ultra и 2-нм линейка M6.