Инновации, которые мы заслужили: вышли Sennheiser Momentum 5 с улучшенным звуком и возможностью замены батареи

Популярный производитель аудиотехники Sennheiser официально представил беспроводные наушники Sennheiser Momentum 5 Wireless — преемника легендарных Momentum 4 спустя четыре года после выхода прошлой модели.Внешне новинка почти не изменилась, зато внутри изменений хватает: улучшенное активное шумоподавление, новые микрофоны, поддержка Snapdragon Sound и пространственного аудио с Dolby Atmos. Правда, есть и неприятный момент — цена выросла до $400, что на $50 дороже предыдущего поколения.Momentum 5 получили 42-мм драйверы от легендарной серии HD 600, а вдобавок и сертификацию Hi-Res Audio с поддержкой технологии Snapdragon Sound и кодека aptX Lossless. В приложении Smart Control Plus доступен 8-полосный эквалайзер, пресеты и другие функции персонализации звучания. Также заявлена совместимость с Bluetooth-адаптером BTD 700.Одним из главных улучшений стала система активного шумоподавления. Теперь на каждой чашке расположено по четыре микрофона вместо двух. В Sennheiser утверждают, что это позволило до трех раз эффективнее подавлять человеческие голоса и заметно улучшить качество передачи речи во время звонков.Интересно, что часть функций появится уже после релиза через обновления прошивки. В «обновлении первого дня» Momentum 5 получат Dolby Atmos с отслеживанием положения головы, а в будущем — поддержку Bluetooth 6.0. Пока наушники работают на Bluetooth 5.4. Просто поражает этот тренд на преждевременные анонсы функций, которые могут и вовсе не появиться позже. Ярчайший пример — умная Siri, которую мы ждём почти 3 года.Автономность слегка снизилась по сравнению с Momentum 4: теперь заявлено до 57 часов работы с АШП вместо 60. Но показатель всё равно остается одним из лучших на рынке. Быстрая зарядка дает до 3 часов прослушивания всего за 5 минут подключения к сети. А ещё аккумулятор на 700 мАч можно заменить самостоятельно с помощью обычной крестовой отвёртки.Глобальные продажи Sennheiser Momentum 5 Wireless стартуют 16 июня. На выбор будут доступны черный, белый и синий цвета.