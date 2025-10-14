Иностранные SIM-карты остались в России без SMS



Фото freepik



Владельцы иностранных SIM-карт в России Владельцы иностранных SIM-карт в России столкнулись с новыми проблемами — кроме уже неработающего мобильного интернета , на них перестали приходить SMS. Это особенно критично для получения кодов подтверждения от зарубежных банков, без которых невозможны онлайн-платежи в иностранных сервисах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ограничения связаны с введенным Минцифры «периодом охлаждения» для иностранных SIM-карт — 24-часовой блокировкой передачи данных и сообщений. Мера позиционируется как способ борьбы с беспилотниками, причём абоненты сообщают о проблемах даже по истечении суточного лимита.Техническая реализация блокировки отличается у разных операторов. Например, только у Т2 получилось настроить точный 24-часовой таймер, тогда как у других операторов ограничения могут действовать на протяжении всего пребывания SIM-карты в России. Полное устранение сбоев эксперты прогнозируют через 3-4 недели.Крупные операторы — МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2 — воздерживаются от комментариев. По словам экспертов, из-за особенностей маршрутизации трафика «период охлаждения» может фактически растягиваться, создавая неудобства как туристам, так и россиянам с зарубежными телефонными номерами.