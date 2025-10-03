Иностранные товары будут резко дорожать с каждым годом



Фото freepik



Минфин России Минфин России выступил с инициативой, которая может сделать покупки на маркетплейсах затратнее. Согласно законопроекту, с 2027 года на доставляемые из других стран товары планируется ввести налог на добавленную стоимость (НДС). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Предполагается, что ставка налога будет постепенно повышаться: 5% в 2027 году, 10% в 2028, 15% в 2029, а с 2030 года станет применяться полная ставка 20%. Уплачивать НДС должны будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, которые реализуют товары, ввозимые в РФ из-за рубежа. Это коснётся всех иностранных товаров, которые сейчас ввозятся без уплаты таможенных пошлин.Инициатива призвана создать равные налоговые условия для российских и зарубежных онлайн-продавцов. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 23 октября 2025 года, после чего его судьба будет решаться властями страны.Это далеко не первая значимая налоговая инициатива за последнее время. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об увеличении НДС с 20 до 22% и о повышении акцизов на вредные для здоровья товары: алкоголь, табак, вейпы и содержащие сахар напитки. Власти рассчитывают, что эти меры позволят пополнять российский бюджет на десятки миллиардов рублей ежегодно.