Иностранные товары будут резко дорожать с каждым годом

Фото freepik
Минфин России выступил с инициативой, которая может сделать покупки на маркетплейсах затратнее. Согласно законопроекту, с 2027 года на доставляемые из других стран товары планируется ввести налог на добавленную стоимость (НДС).
Инициатива призвана создать равные налоговые условия для российских и зарубежных онлайн-продавцов. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 23 октября 2025 года, после чего его судьба будет решаться властями страны.
Это далеко не первая значимая налоговая инициатива за последнее время. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об увеличении НДС с 20 до 22% и о повышении акцизов на вредные для здоровья товары: алкоголь, табак, вейпы и содержащие сахар напитки. Власти рассчитывают, что эти меры позволят пополнять российский бюджет на десятки миллиардов рублей ежегодно.