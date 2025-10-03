Иностранные товары будут резко дорожать с каждым годом

Александр

Фото freepik

Минфин России выступил с инициативой, которая может сделать покупки на маркетплейсах затратнее. Согласно законопроекту, с 2027 года на доставляемые из других стран товары планируется ввести налог на добавленную стоимость (НДС).

Предполагается, что ставка налога будет постепенно повышаться: 5% в 2027 году, 10% в 2028, 15% в 2029, а с 2030 года станет применяться полная ставка 20%. Уплачивать НДС должны будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, которые реализуют товары, ввозимые в РФ из-за рубежа. Это коснётся всех иностранных товаров, которые сейчас ввозятся без уплаты таможенных пошлин.

Инициатива призвана создать равные налоговые условия для российских и зарубежных онлайн-продавцов. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 23 октября 2025 года, после чего его судьба будет решаться властями страны.

Это далеко не первая значимая налоговая инициатива за последнее время. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об увеличении НДС с 20 до 22% и о повышении акцизов на вредные для здоровья товары: алкоголь, табак, вейпы и содержащие сахар напитки. Власти рассчитывают, что эти меры позволят пополнять российский бюджет на десятки миллиардов рублей ежегодно.
Комментарии

wetwet
+887
wetwet
денег нет, сосут где могут
2 часа назад в 16:46
#
+106
Gabriel
Если примут , то очень зря.
Кто ввозил в серую торгует за нал и по факту.
Кто ввозит официально, тот и так платил все и продавал по конской цене.
В итоге серые так и будут работать, белые закроются и уйдут. В итоге сбор тех налогов которые собирали раньше упадет в разы.
2 часа назад в 17:37
#
tellurian
+2644
tellurian
Это коснётся всех иностранных товаров, которые сейчас ввозятся без уплаты таможенных пошлин. (с)
А такие товары есть?
Если везут официально пошлину платят все. Размер зависит от категории.

Надеюсь они взносили все плюсы/минусы. Как бы не вышло так, что возить станут меньше и налогов соберут меньше.
С утильсбором так и вышло. Из-за снижения порога беспошлинного ввозы тоже снижение произошло. На таможне сильно кошмарят народ из-за этого. ФТС не выполняет план по сбору.
Увы, во власти мало реально сильных профессионалов становится меньше, а тех что есть не слушают.
час назад в 18:01
#